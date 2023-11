Room ngoại “ế” hơn 64 triệu cổ phiếu, phải chăng MWG đã hết “hot” trong mắt nhà đầu tư nước ngoài?

Sau nhịp hồi ngắn trong nửa đầu tháng 11, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động dần chững lại đà tăng. Đóng cửa phiên 21/11, thị giá MWG đạt 40.900 đồng/cp, tăng hơn 8% kể từ đầu tháng 11 tuy nhiên vẫn thấp hơn 30% so với đỉnh ngắn hạn giữa tháng 9. Vốn hóa thị trường tương ứng còn 59.800 tỷ, chỉ bằng khoảng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao.

Một trong những áp lực đè nặng lên cổ phiếu MWG đến từ lực bán của nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu ngành bán lẻ này dẫn đầu danh sách bị bán ròng của khối ngoại kể từ đầu quý 4 với hơn 2.200 tỷ đồng, chủ yếu là bán khớp lệnh. Động thái này đã khiến MWG “hở” room ngoại hơn 4% - con số kỷ lục trong nhiều năm qua. Tính hết phiên 21/11, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại MWG ghi nhận ở mức 44,62%, tương ứng lượng cổ phiếu NĐTNN có thể mua thêm lên tới hơn 64 triệu đơn vị.

Cổ phiếu MWG đứng trước k hả năng bị loại khỏi rổ Diamond

Tình trạng hở room của MWG có áp lực không nhỏ từ việc nhiều quỹ ngoại lớn liên tục bán ra cổ phiếu này. Tiêu biểu nhất cần kể tới Arisaig Asian Fund Limited, quỹ thành viên thuộc Arisaig Partners (Singapore) từng nhiều lần khẳng định việc đầu tư dài hạn vào MWG và không có tư duy giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên kể từ giữa tháng 4, quỹ ngoại này đã liên tục bán bớt cổ phiếu và giảm sở hữu tại MWG. Tại ngày 14/11, quỹ này chỉ còn 50,5 triệu cổ phiếu MWG, tưng ứng bán ròng tổng cộng hơn 52 triệu cổ phiếu MWG sau khoảng hơn 7 tháng.

Cũng trong hồi đầu tháng 11, nhóm quỹ Dragon Capital đã báo cáo bán ra hơn 4,1 triệu cổ phiếu MWG, giảm sở hữu xuống 6,9% vốn (101 triệu cổ phiếu).

Thêm một thông tin không mấy khả quan với MWG, theo báo cáo cập nhật mới nhất của SSI Research, MWG vẫn có nguy cơ bị loại khỏi chỉ số VNDiamond với P/E dự phóng 2023 là 147x có thể vượt gấp 3 lần P/E của nhóm đủ tiêu chuẩn. Điều này có thể gây ra áp lực bán lớn từ các quỹ ETF tham chiếu theo rổ chỉ số này.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 3 quỹ ETF tham chiếu theo rổ VNDiamond là DCVFM VNDiamond ETF (NAV 17.800 tỷ), MAFM VNDiamond ETF (NAV 290 tỷ)và BVF VNDiamond ETF (NAV 54 tỷ). Trong đó, quỹ có quy mô lớn nhất là DCVFM VNDiamond ETF ước tính đang nắm giữ khoảng 60 triệu cổ phiếu MWG. Theo SSI Research, bất kỳ tin tức nào liên quan đến những thay đổi về quy định trong thời gian tới đều sẽ làm cho giá cổ phiếu biến động.

Tình hình kinh doanh chưa thể kỳ vọng tăng trưởng "khủng" trở lại, phải chăng MWG đã hết “hot” trong mắt khối ngoại?

Khả năng cao nhà đầu tư nước ngoài chưa "mặn mà" lấp room ngoại có thể do "lăn tăn" về những vấn đề liên quan tới tình hình kinh doanh và các câu chuyện tăng trưởng của ngành nói chung.

Thực tế, yếu tố cốt lõi khiến nhà đầu tư ngoại bán mạnh MWG thời gian qua khả năng cao đến từ triển vọng kinh doanh không còn quá thuận lợi của doanh nghiệp này. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Thế Giới Di Động giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức gần 87.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm đến gần 97%, xuống còn 78 tỷ đồng và mới thực hiện vỏn vẹn chưa đến 2% mục tiêu cả năm 2023 đề ra, đứng trước nguy cơ năm thứ 2 liên tiếp không kịp về đích.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận MWG vẫn đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều quỹ ngoại lớn trên thị trường. Mới đây, MWG đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 10/2023 với nhiều tín hiệu khả quan, doanh thu đạt hơn 11.000 tỷ đồng – ghi nhận tháng đầu tiên trong năm 2023 doanh thu theo tháng tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai chuỗi TGDĐ/ĐMX ghi nhận doanh thu khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Doanh thu BHX vượt mức 3.000 tỷ đồng, cũng tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT MWG, kết quả kinh doanh quý 4/2023 khả năng cao sẽ khả quan hơn quý 3, tuy nhiên việc kỳ vọng tăng trưởng "khủng" vào mùa Noel và Tết sẽ tương đối rủi ro.