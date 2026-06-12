Rót 50 tỷ USD vào Anthropic nhưng Microsoft lại cấm nhân viên dùng AI mạnh nhất của hãng này: Tại sao lại như vậy?

Ngày 9 tháng 6 năm 2026, Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh nhất hãng này từng công bố rộng rãi, với hiệu năng vượt trội trong lập trình và phân tích dữ liệu. Microsoft nhanh chóng triển khai Fable 5 cho khách hàng doanh nghiệp qua Azure và GitHub Copilot trong cùng ngày. Nhưng với chính nhân viên nội bộ của mình, Microsoft lại làm điều ngược lại hoàn toàn: chặn quyền truy cập.

Điều này tạo ra một nghịch lý khó giải thích. Microsoft là nhà đầu tư lớn nhất của Anthropic với khoản rót vốn 50 tỷ USD, là đối tác trong Project Glasswing, là kênh phân phối chính của Claude trên toàn cầu. Hãng đang kiếm tiền từ việc bán Fable 5 cho hàng triệu khách hàng doanh nghiệp. Nhưng chính đội ngũ kỹ sư, luật sư và quản lý cấp cao của Microsoft lại không được phép dùng mô hình đó trong công việc hàng ngày.

Claude Fable 5 được xem là AI mạnh nhất của Anthropic hiện tại

Lý do nằm ở một điều khoản kỹ thuật trong chính sách vận hành Fable 5. Để chạy được các bộ phân loại an toàn thế hệ mới, Anthropic yêu cầu lưu trữ toàn bộ nội dung người dùng nhập vào và kết quả trả ra trong tối thiểu 30 ngày trên máy chủ của hãng. Không có tùy chọn từ chối.

Nếu bộ phân loại an toàn đánh dấu bất kỳ nội dung nào trong phiên làm việc, dữ liệu đó có thể bị giữ lại đến 2 năm. Người dùng không được thông báo khi điều này xảy ra, không biết nội dung gì bị giữ và ai có quyền xem.

Với người dùng cá nhân hỏi thăm về tin tức hay nhờ viết email, điều khoản này không đáng lo. Nhưng với nhân viên Microsoft, câu chuyện khác hẳn.

Hàng ngày, các kỹ sư của hãng dán đoạn mã nguồn vào AI để nhờ gỡ lỗi. Các luật sư sao chép hợp đồng để nhờ rà soát. Các nhà quản lý chia sẻ chiến lược nội bộ để nhờ phân tích. Tất cả những nội dung đó, nếu được gõ vào Fable 5, sẽ nằm trên máy chủ Anthropic trong ít nhất một tháng, ngoài tầm kiểm soát hoàn toàn của Microsoft.

Trong khi cấm nhân viên của mình dùng mô hình này, Microsoft vẫn cung cấp Fable 5 cho khách hàng doanh nghiệp qua Azure và GitHub Copilot

Đội pháp lý của Microsoft hiện đang đánh giá lại chính sách lưu trữ dữ liệu này và chưa rõ khi nào Fable 5 sẽ được phép dùng nội bộ. Trong thời gian chờ đợi, nhân viên vẫn được dùng các mô hình Claude đời cũ hơn vì những mô hình này vận hành theo quy tắc không lưu trữ dữ liệu, tức nội dung bị xóa ngay sau mỗi phiên làm việc.

Microsoft không phải tổ chức duy nhất giữ khoảng cách với Fable 5. Vào tháng 3 năm 2026, Bộ Quốc phòng Mỹ đã liệt Anthropic vào danh sách rủi ro chuỗi cung ứng và cấm các nhà thầu quốc phòng sử dụng sản phẩm của hãng. Hai tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ sinh thái Anthropic, một là nhà đầu tư chiến lược lớn nhất và một là khách hàng tiềm năng khổng lồ, đều đang đứng ngoài cùng một lý do: dữ liệu nhạy cảm không thể nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nghịch lý sâu hơn nằm ở chỗ chính sách lưu trữ dữ liệu không phải quyết định tùy tiện của Anthropic. Đây là điều kiện bắt buộc để vận hành các lớp bảo vệ an toàn mới, thứ giúp Fable 5 đủ điều kiện ra mắt công khai sau khi phiên bản Mythos bị đánh giá là quá nguy hiểm để phổ biến rộng rãi.

Nói cách khác, cùng một chính sách vừa là lý do Fable 5 được phép tồn tại vừa là lý do các doanh nghiệp lớn nhất thế giới không dám để nhân viên đụng vào. Đó là đánh đổi mà ngành trí tuệ nhân tạo chưa có câu trả lời rõ ràng.