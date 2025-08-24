Rót nước sôi vào 5 loại cốc này chẳng khác nào tự pha "thuốc độc" nhưng nhiều gia đình vẫn dùng

Cốc nước tưởng chừng chỉ là vật dụng nhỏ bé trong đời sống hằng ngày, nhưng lại gắn liền trực tiếp với sức khỏe. Người Việt có thói quen uống nước ấm, thậm chí là nước sôi vừa rót ra, thế nhưng không phải chiếc cốc nào cũng có thể dùng để đựng nước nóng. Nhiều loại cốc đẹp mắt, rẻ tiền hay đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội thực chất lại tiềm ẩn nguy cơ khiến “nước sôi biến thành nước độc”.

Theo các chuyên gia, có ít nhất 5 loại cốc sau đây tuyệt đối không nên rót nước sôi, nếu không muốn từng ngày đưa hóa chất độc hại vào cơ thể.

1. Cốc băng tuyết ánh kim

Những chiếc cốc ánh kim hay còn gọi là “cốc băng tuyết laser” đang được bày bán nhiều tại siêu thị và các sàn thương mại điện tử. Bề ngoài lấp lánh, bắt mắt khiến nhiều người mua về sử dụng.

Tuy nhiên, lớp phủ trên bề mặt loại cốc này thực chất là sơn kim loại, trong quá trình sản xuất còn sử dụng hóa chất độc hại. Khi rót nước nóng vào, các kim loại nặng trong lớp phủ dễ dàng bong ra, hòa tan trong nước và đi thẳng vào cơ thể. Lâu dần, chúng tích tụ và gây hại cho gan, thận.

2. Cốc tráng men sứt mẻ

Loại cốc này gắn liền với tuổi thơ nhiều người, từng thịnh hành từ thập niên 70-80. Ngày nay, do phong trào “hoài cổ”, nhiều gia đình vẫn còn sử dụng.

Nhưng nguy hiểm nằm ở chỗ lớp men phủ bên ngoài có thể bị bong tróc theo thời gian. Khi đó, phần kim loại bên trong sẽ tiếp xúc trực tiếp với nước. Nếu rót nước sôi, các kim loại nặng như chì, nhôm có thể hòa tan vào nước, gây hại sức khỏe, đặc biệt là ảnh hưởng đến gan và quá trình trao đổi chất.

3. Cốc inox công nghiệp kém chất lượng

Không phải tất cả cốc inox đều an toàn. Nếu không phải inox thực phẩm (loại 304, 316 chuẩn), rất dễ mua nhầm loại inox công nghiệp giá rẻ. Loại này chứa nhiều tạp chất kim loại, khi gặp nhiệt độ cao sẽ thôi nhiễm vào nước.

Cách thử đơn giản là ngâm cốc inox vào trà nóng hoặc nước muối loãng trong 24 giờ, nếu thấy xuất hiện vết gỉ sét thì chắc chắn không an toàn để dùng uống nước.

4. Cốc nhựa

Những chiếc cốc nhựa được giới trẻ và thậm chí cả trẻ em ưa chuộng. Thế nhưng, đa phần các loại này làm từ nhựa PC (polycarbonate), vốn không chịu được nhiệt cao. Khi rót nước nóng trên 80 độ C, nhựa PC có thể giải phóng chất Bisphenol A (BPA), một hóa chất nguy hại cho nội tiết tố, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ và trẻ nhỏ.

5. Cốc gốm sứ men màu vẽ trên men

Cốc gốm sứ vốn được coi là an toàn, nhưng nếu là loại phủ lớp men màu trên bề mặt (men vẽ sau khi nung) thì hoàn toàn không thích hợp để uống nước nóng. Các lớp men màu này thường chứa chì và kim loại nặng. Khi tiếp xúc với nước sôi, chúng dễ dàng tan ra, khiến nước uống bị nhiễm độc. Loại cốc này thường rẻ tiền, màu sắc sặc sỡ, dễ đánh lừa người tiêu dùng.

Một chiếc cốc xinh xắn không đồng nghĩa với việc an toàn cho sức khỏe. Đừng vì rẻ hay đẹp mà rước thêm nguy cơ vào người. 5 loại cốc kể trên nếu rót nước sôi thì chẳng khác nào biến nước lành thành “nước độc”. Người tiêu dùng cần tỉnh táo, chọn mua cốc có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn an toàn thực phẩm, tuyệt đối không đánh đổi sức khỏe chỉ vì vài phút tiện lợi hay sở thích cá nhân.

Nguồn và ảnh: Sohu