Rưng rưng món quà của cụ bà 72 tuổi gửi vào vùng lũ

Ngày 4/10, Đại úy Nguyễn Trọng Giang, Trưởng Công an xã Nghĩa Hành (Nghệ An), cho biết, đơn vị đã trực tiếp chuyển món quà “đặc biệt” của bà Trần Thị Quế (72 tuổi, trú xóm Đông Du, xã Nghĩa Hành) tới tận tay người dân vùng lũ.

Trước đó, khoảng hơn 17h ngày 3/10, bà Quế đạp xe đến trụ sở Công an xã Nghĩa Hành, đóng góp 20kg gạo gửi bà con trong xã đang bị ngập lụt. Túi gạo được bà cột chắc chắn phía sau chiếc xe đạp cũ.

“Nhà tôi cũng bị ngập nhưng hôm nay nước rút rồi, có thể đạp xe đi được. Tôi không có gì nhiều, xin góp 20kg gạo, nhờ gửi tới bà con ta đang bị ngập lụt”, bà Quế nói.

Bà Quế đạp xe hơn 5km mang 20kg đến trụ sở Công an xã Nghĩa Hành gửi người dân vùng ngập lụt

Đại úy Nguyễn Trọng Giang cho biết, bản thân rất xúc động khi tiếp nhận món quà hỗ trợ nhân dân vùng lũ từ bà Quế. 20kg gạo trong thời điểm này không chỉ mang ý nghĩa về sự giúp đỡ vật chất đơn thuần, mà cao hơn nữa là tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của chính người dân vùng lũ.

“Hôm qua, bà Quế đạp xe đến trụ sở với mục đích hỗ trợ công tác gói đồ cứu trợ, tiện thể mang theo 20kg gạo gửi cho người dân ở vùng bị ngập nặng. Thực tế công an xã không tiếp nhận hàng cứu trợ, mọi người liên hệ chúng tôi đều hướng dẫn qua Mặt trận tổ quốc xã. Nhưng khi bà Quế đã gửi gắm thì chúng tôi nhận và sáng nay đã gửi cho người dân vùng ngập lụt”, Đại úy Giang chia sẻ.

Cán bộ Trạm y tế xã Nghĩa Hành đến từng nhà hỗ trợ khử khuẩn giếng nước sau lũ

Sau cơn bão số 10 , nước sông Con dâng cao đã khiến 17/21 xóm trên toàn xã bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu. Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng khác, Công an xã Nghĩa Hành căng sức triển khai công tác cứu nạn, di dời người, tài sản cho nhân dân và vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập lụt, chia cắt.

Đến ngày 3/10, nước lũ bắt đầu rút, công an xã đã có thể tiếp cận, hỗ trợ người dân bằng đường bộ. Ngay khi lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, công an, bộ đội xuống tận thôn, xóm chung tay giúp người dân xúc bùn, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường.

Các lực lượng hỗ trợ trường học dọn dẹp sau khi lũ rút

Một cán bộ xã Nghĩa Hành cho biết, sau khi lũ rút, 3 trạm y tế trên địa bàn xã đồng loạt ra quân xử lý giếng nước bị ngập lụt để người dân sớm có nước sinh hoạt sử dụng, dọn dẹp nhà cửa.

Tuy nhiên, do lực lượng quá mỏng, thuốc men lại thiếu, trong khi khu vực cần xử lý môi trường sau lũ quá lớn nên chưa đáp ứng được nhu cầu.

“Do ngập lụt diện rộng, lại lâu ngày nên giờ ngoài thiếu hóa chất xử lý giếng nước bị ngập thì các loại thuốc đau bụng, thuốc ghẻ,… cũng đang rất thiếu”, cán bộ xã Nghĩa Hành cho hay.