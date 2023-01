Rước lộc xuân, Mutosi trao thưởng ô tô Honda Civic E 2022 cho khách hàng

"Mua Mutosi - Trúng xế chất, vi vu Nhật Bản" là chương trình ưu đãi cuối năm 2022 của thương hiệu dành tặng cho tất cả khách hàng trên toàn quốc khi mua sản phẩm của Mutosi, diễn ra từ ngày 12/9 đến 12/12/2022 với hơn 5000 giải thưởng, tổng giá trị lên tới hơn 5 tỷ đồng bao gồm: 01 xe Honda Civic E 2022; 12 chuyến du lịch Nhật Bản và hơn 5000 phần quà trúng ngay mỗi ngày.



Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tri ân của Mutosi dành tới khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng thương hiệu đồng thời cũng là cam kết của Mutosi về chính sách bán hàng ưu việt cũng như quyền lợi dành riêng cho khách hàng.

Kết thúc chương trình, trong số livestream đặc biệt phát trực tiếp trên fanpage, Mutosi Group đã tìm ra khách hàng may mắn nhất - chị Hoàng Thị Thu Thảo (Đông Hà, Quảng Trị) trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt - chiếc ô tô Honda Civic E 2022 trị giá 730 triệu đồng. Được biết, chiếc máy lọc nước RO 8 lõi MP-285MA gia đình chị Thảo mua tại siêu thị điện máy Chợ Lớn Quảng Trị là sản phẩm đã mang lại sự may mắn và niềm vui to lớn lần này cho cả nhà.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo vui mừng nhận xe ô tô tại buổi lễ trao giải

Phát biểu tại chương trình, bà Liêu Thúy Mai - đại diện Mutosi Group chia vui cùng gia đình khách hàng và gửi lời tri ân tới đối tác siêu thị điện máy Chợ Lớn đã luôn đồng hành cùng nhãn hàng để đưa những sản phẩm tốt tới tay người tiêu dùng. Đồng thời, cam kết sẽ tiếp tục đưa ra những dòng sản phẩm với chất lượng tốt theo chuẩn Nhật Bản, song song với đó là các chương trình, chính sách mang đến lợi ích tốt nhất, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của quý đối tác, cũng như quyền lợi của khách hàng trong thời gian tới.



Bà Liêu Thúy Mai, đại diện Mutosi trao giải cho gia đình chị Thảo

Cũng tại buổi lễ, chị Thảo đã bày tỏ sự vui mừng khi trúng thưởng giải đặc biệt, đồng thời bày tỏ sự hài lòng khi sử dụng các sản phẩm của Mutosi, chị chia sẻ sẽ tiếp tục tin dùng và giới thiệu với nhiều bạn bè và người thân biết đến sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu.



Gia đình chị Thảo cùng đại điện Mutosi chụp ảnh tại sự kiện

Ra đời với sứ mệnh nâng tầm sống khỏe, tiện nghi cho mọi nhà bằng sự đột phá và trải nghiệm tuyệt vời, Mutosi đã và đang chú trọng phát triển toàn diện về mặt sản phẩm, nghiêm túc đầu tư vào phát triển công nghệ, tiên phong kiến tạo các nền tảng công nghệ mới, mang đến những tính năng tiên tiến, thời đại để đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu, nâng cấp trải nghiệm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng Việt.



Nối tiếp sự thành công của chương trình "Mua Mutosi - Trúng xế chất, vi vu Nhật Bản", thương hiệu tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi năm mới "Tết trao quà quý - Nước khỏe chuẩn Nhật" diễn ra từ ngày 20/12/2022 - 19/01/2023, áp dụng cho tất cả khách hàng mua máy lọc nước Mutosi Pro, với cơ hội trúng 20 chỉ vàng 9999, 100% trúng quà lì xì may mắn tới 500.000đ, tặng thêm quà sức khỏe bất ngờ ngay tại điểm bán. Chi tiết chương trình tại: https://quaysotrungvang.mutosi.com/

Tại Mutosi, mọi quy trình sản xuất đều được tuân thủ theo hệ thống kiểm soát chất lượng theo chuẩn Hirayama Nhật Bản. Sản phẩm Máy lọc nước Mutosi đa dạng kiểu dáng và tính năng, đặc biệt với dòng máy lọc nước Mutosi Pro là dòng máy chuyên biệt về nâng cao và bảo vệ sức khỏe, Mutosi đang có những bước đi vững chắc để hiện thực hóa sứ mệnh Nâng tầm sống khỏe chuẩn Nhật cho hàng triệu gia đình Việt.