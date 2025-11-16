Rút tiền bằng mã QR tại ATM khác ngân hàng được không

Mã QR rút tiền là gì?

Rút tiền bằng mã QR là một dịch vụ ngân hàng điện tử cho phép khách hàng rút tiền từ ATM mà không cần sử dụng thẻ vật lý. Thay vào đó, khách hàng sẽ sử dụng mã QR được tạo ra từ ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động để thực hiện giao dịch.

Quy trình rút tiền bằng mã QR

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng: Khách hàng mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động và đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bước 2: Tạo mã QR: Trong ứng dụng ngân hàng, khách hàng chọn tính năng “Rút tiền bằng mã QR” và nhập số tiền muốn rút. Hệ thống sẽ tạo ra một mã QR duy nhất.

Bước 3: Quét mã QR tại máy ATM: Tại máy ATM, khách hàng chọn chức năng “Rút tiền bằng mã QR” và quét mã QR đã được tạo từ điện thoại. Máy ATM sẽ xác nhận và tiến hành giao dịch rút tiền.

Bước 4: Nhân tiền: Sau khi xác nhận giao dịch, máy ATM sẽ phát hành tiền và kết thúc giao dịch.

Có thể rút tiền bằng mã QR khác ngân hàng tại ATM không?

Từ ngày 7/8/2023, người dùng Việt Nam có thể rút tiền bằng mã QR khác ngân hàng với dịch vụ VietQRCash do NAPAS (Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam) phối hợp cùng các ngân hàng thành viên phát triển.

VietQRCash là dịch vụ rút tiền qua ATM liên thông giữa các ngân hàng bằng mã VietQR. Trong đó, cây ATM của các ngân hàng tham gia mạng lưới triển khai dịch vụ VietQRCash sẽ được thiết lập thêm tính năng rút tiền bằng mã QR với hạn mức và phí giao dịch tương đương rút tiền bằng thẻ NAPAS.

Với dịch vụ rút tiền bằng mã QR, giao dịch rút tiền được thực hiện đơn giản và nhanh chóng hơn khi người dùng chỉ cần đăng nhập vào ngân hàng số (Mobile Banking), quét mã QR hiển thị trên ATM và thực hiện rút tiền. Dịch vụ này thực sự hữu ích trong trường hợp người dùng cần tiền mặt gấp nhưng không có thẻ ngân hàng.

Ngoài ra, NAPAS và các ngân hàng thành viên cũng tuân thủ các quy định yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin khi áp dụng hình thức rút tiền bằng mã QR. Các giải pháp phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền lợi khách hàng cũng được triển khai để mang đến cho người dùng trải nghiệm sử dụng dịch vụ an toàn nhất.

3 lưu ý khi rút tiền QR khác ngân hàng tại cây ATM

Rút tiền bằng mã QR khác ngân hàng là hình thức giao dịch khá mới, vì vậy để đảm bảo quá trình rút tiền diễn ra thuận lợi, người dùng cần lưu ý một số vấn đề dưới đây:

Có thể mất phí khi rút tiền liên ngân hàng: Một số ngân hàng có quy định về mức phí rút tiền liên ngân hàng khoảng từ 1.000 - 3.500 VND/giao dịch, mức phí này áp dụng cho cả phương thức rút tiền bằng thẻ ngân hàng và rút tiền bằng mã QR.

Đảm bảo điện thoại có kết nối mạng ổn định khi thực hiện giao dịch: Với hình thức rút tiền bằng mã QR, người dùng phải truy cập vào ngân hàng số để quét mã, nhập số tiền cần rút và xác nhận giao dịch. Bước làm này yêu cầu điện thoại phải được kết nối mạng để phần mềm ghi nhận và tải thông tin. Do đó nếu kết nối mạng không ổn định, giao dịch có thể gặp lỗi và mất thêm thời gian xử lý.

Kiểm tra kỹ các bước điền thông tin trước khi rút tiền: Sau khi quét mã QR trên màn hình ATM, người dùng sẽ nhập số tiền và chọn tài khoản rút tiền trên Mobile Banking. Để tránh gặp các vấn đề không mong muốn, người dùng nên kiểm tra lại thông tin đã nhập trước khi ấn xác nhận.