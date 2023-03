Elon Musk cho biết tình hình tài chính của Twitter đang phục hồi sau khi doanh thu quảng cáo giảm 50%. Đây là một trong những tiết lộ công khai đầu tiên của Musk về tình trạng của công ty truyền thông xã hội kể từ khi ông mua lại vào năm ngoái.

Phát biểu tại một hội nghị do Morgan Stanley tổ chức ở San Francisco hôm thứ ba, Musk, chủ sở hữu mới của Twitter, cho biết ông đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để cải thiện tình hình tài chính của công ty, cắt giảm khoảng 3 tỷ USD chi phí hoạt động. Sau khi cắt giảm, công ty có khả năng sẽ có dòng tiền dương trong quý thứ hai.

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Michael Grimes, một nhân viên ngân hàng Morgan Stanley, người đã giúp môi giới cho thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD của Musk, tỷ phú cho biết công ty sẽ phá sản “trong 4 tháng” nếu không thực hiện việc cắt giảm chi phí. Kể từ khi thương vụ mua lại của Musk kết thúc vào cuối tháng 10, ông đã sa thải hơn 3.750 nhân viên, nợ, không tả tiền cho các nhà cung cấp và cũng như đơn vị cho thuê văn phòng, đồng thời loại bỏ chi phí điện toán đám mây và một trong ba trung tâm dữ liệu chính của Twitter.

“Nếu không hành động, Twitter sẽ ghi nhận 6 tỷ USD chi phí và 3 tỷ USD doanh thu”, Musk nói. Ông cho biết thêm rằng các dự đoán trước đó nói rằng chi phí là 4,5 tỷ USD và doanh thu là 4,5 tỷ USD. Twitter đã ghi nhận doanh thu 5,1 tỷ USD vào năm 2021 - tăng 37% so với 1 năm trước đó.

Tuy nhiên, Musk dường như không chịu trách nhiệm về sự thay đổi trong triển vọng tài chính của công ty. Sự sụt giảm doanh số bán quảng cáo, vốn chiếm khoảng 90% doanh thu của công ty trong những năm trước, xảy ra trong bối cảnh các nhà quảng cáo rút lui do các thương hiệu lo lắng về sự gia tăng ngôn từ kích động thù địch và thông tin sai lệch.

Ông cho biết sự sụt giảm quảng cáo là một phần “theo chu kỳ” và một phần là “chính trị” và đổ lỗi cho nỗi sợ hãi của các nhà quảng cáo về việc miêu tả công ty trên các phương tiện truyền thông.

“Hãy tin những gì bạn thấy trên Twitter chứ không phải những gì bạn thấy trên báo”, Musk nói.

Sự xuất hiện của Musk diễn ra sau khi Twitter xử lý một loạt sự cố ngừng hoạt động và trục trặc ngày càng phổ biến dưới quyền sở hữu của ông. Vào thứ hai, một lỗi khiến nhiều người dùng không thể nhấp vào liên kết, tải hình ảnh hoặc truy cập một số phần nhất định của trang web.

Musk cũng dành một phần của ngày thứ hai và thứ ba để đấu khẩu trên Twitter với một cựu nhân viên. Sau khi Haraldur Thorleifsson, một nhân viên ở công ty thiết kế có trụ sở tại Iceland từng được Twitter mua lại, tweet với tỷ phú để làm rõ liệu có bị sa thải hay không. Musk cáo buộc Thorleifsson lấy khuyết tật làm “cái cớ” để không làm việc.

Trong khi ông Thorleifsson nói trên Twitter rằng cuối cùng ông đã nhận được xác nhận rằng mình đã bị sa thải nhưng ông vẫn đang chờ đợi thông tin về việc liệu mình có được “các khoản thanh toán theo hợp đồng của mình hay không”. Vì công ty của ông đã được Twitter mua lại nên ông Thorleifsson có chế độ đãi ngộ cao hơn hầu hết nhân viên và dự kiến sẽ được trả đầy đủ trong trường hợp ông bị sa thải.

“Công ty của tôi đã được mua lại và do đó, tôi có nghĩa vụ phải làm việc tại Twitter trong một thời gian nhất định”, ông Thorleifsson nói trong một email gửi cho The New York Times. “Tôi đã tuân thủ tất cả các khía cạnh trong hợp đồng của mình và bây giờ tôi cần chờ xem Twitter có làm như vậy không”.

Hôm thứ ba, trước khi phát biểu tại hội nghị Morgan Stanley, Musk tiếp tục công kích, gọi ông Thorleifsson là “kẻ tồi tệ nhất”. Tuy nhiên sau đó, Musk đã xóa tweet.

Trong một loạt bài đăng tiếp theo, Musk cho biết ông đã có một cuộc gọi điện video với Thorleifsson vào chiều thứ ba và xin lỗi vì “sự hiểu lầm”. Tỷ phú cho biết ông đã đề nghị ông Thorleifsson trở lại làm việc.

“Nói chuyện với mọi người tốt hơn là giao tiếp qua tweet”, Musk viết trên Twitter.

Nguồn: New York Times