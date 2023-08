SABECO công bố hoàn thành giai đoạn 1 dự án Tổng thể kho bãi - điều vận

Dự án Tổng thể kho bãi - điều vận là một trong 4 dự án lớn trong khuôn khổ chiến lược SABECO Supply Chain 4.0 giai đoạn 2021-2024. Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho Chuỗi cung ứng SABECO, tăng hiệu quả vận hành hệ thống phân phối để hỗ trợ hệ thống cung ứng hàng hóa trên thị trường một cách tốt nhất, qua đó, tăng lợi thế cạnh tranh cho các hoạt động kinh doanh của SABECO trên thị trường.



Kho trung tâm tại Tp.HCM với tổng diện tích 31.000m2, sức chứa 30.000 pallet thuộc dự án Tổng thể kho bãi - điều vận của SABECO.

Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện, dự án Tổng thể kho bãi - điều vận đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng kho trung tâm đầu tiên tại Tp. Hồ Chí Minh. Với tổng diện tích 31.000m2, sức chứa 30.000 pallet, kho trung tâm được vận hành bằng hệ thống quản lý kho (WMS) và hệ thống quản lý vận tải (TSM) nhằm đảm bảo tối ưu hóa việc bảo quản và lưu trữ hàng hóa, đồng thời đảm bảo tính liên tục trong quá trình sản xuất và cung ứng hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.



Là người phụ trách quá trình triển khai dự án, ông Đặng Tân Phong – Giám đốc Các dự án đặc biệt SATRACO cho biết: "Dự án Tổng thể kho bãi - điều vận là một mô hình hoạt động rất mới ở SABECO. Dự án này không chỉ gói gọn trong phạm vi một công ty, mà xuyên suốt 3 đơn vị: Nhà máy, Công ty SATRACO, Công ty Thương mại. Từ lúc phê duyệt dự án đến khi bắt đầu thực hiện gói gọn trong vòng 2 tháng. Trong thời gian đó, chúng tôi phải thiết kế lại toàn bộ quy trình vận hành, huấn luyện toàn bộ Khối Nhân sự của cả 3 đơn vị. Dự án bắt đầu vào tháng 8, và được hoàn thành sau 6 tháng, rút ngắn thời gian rất nhiều so với kế hoạch ban đầu."

Sự thành công của dự án là bước tiến mới của dự án SABECO Supply Chain 4.0 trong lĩnh vực Supply Chain được triển khai từ năm 2020 nhằm tự động hóa quy trình quản lý vận tải, xử lý đơn hàng… để từ đó kiểm soát hàng hóa tốt hơn, giảm thiểu thời gian giao hàng, đồng thời tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành. Tính đến thời điểm hiện tại, các hệ thống TMS và WMS đã được SATRACO ứng dụng tại gần 70 kho hàng và 26 nhà máy.



Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng Giám đốc SATRACO, cho biết: "Chuỗi cung ứng là 1 trong 6 trụ cột quan trọng của chiến lược chuyển đổi SABECO trong giai đoạn 2. Theo đó, để nâng cao năng lực của chuỗi cung ứng, chúng tôi thực hiện dự án Kế hoạch nhà kho tổng thể trong giai đoạn 2022 – 2024. Kế hoạch nhà kho tổng thể sẽ giúp cho SABECO nâng cao năng lực khai thác chuỗi cung ứng và tiếp cận với thị trường nhanh hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng, cũng như nâng cao năng lực đội ngũ quản lý của chuỗi cung ứng để gia tăng sự cạnh tranh của SABECO trong tương lai."

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc SATRACO phát biểu tại Lễ khánh thành dự án Trung tâm phân phối tại Tp.HCM

Tầm nhìn dài hạn của giai đoạn 2 chuyển đổi



Năm 2022, SABECO bước vào giai đoạn 2 của quá trình chuyển đổi với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và lợi nhuận. Giai đoạn này tập trung vào 6 trụ cột chính gồm: Bán hàng (Sales), Thương hiệu/Tiếp thị (Brand/Marketing), Sản xuất (Production), Chuỗi cung ứng (Supply Chain), Con người (People) và Mở khóa (Unlock) được hỗ trợ bởi dự án SABECO 4.0 và các sáng kiến quản trị.

Tính đến thời điểm hiện tại, SABECO đã ghi nhận được nhiều bước chuyển nổi bật. Trong đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với cam kết phát triển bền vững, tập trung đầu tư vào các sáng kiến ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) nhằm đáp ứng mục tiêu chung của doanh nghiệp và mục tiêu chiến lược quốc gia.

Trong tháng 05/2023, SABECO ký kết hợp tác với Tập đoàn năng lượng Singapore SP Group (SP) lắp thêm điện mặt trời tại 9 nhà máy bia, nâng tổng số nhà máy trong hệ thống sử dụng nguồn năng lượng mặt trời lên 17 nhà máy vào cuối năm 2023. Sau khi hoàn thành, dự án ước tính đáp ứng gần 23% lượng điện tiêu thụ tại các nhà máy, giúp tiết kiệm 25 triệu kWh điện, tương đương 18.000 tấn CO2 được cắt giảm mỗi năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã giảm lượng nước sử dụng để sản xuất mỗi lít bia từ 5 lít (năm 2018) xuống còn dưới 3 lít (năm 2022); áp dụng hệ thống xử lý nước thải CIP trong sản xuất và ứng dụng các giải pháp bao bì bền vững (vỏ lon mỏng hơn, hộp carton và chai bia nhẹ hơn), đồng thời tái sử dụng vỏ chai, vỏ lon bia… nhằm hạn chế lượng rác thải ra môi trường.