Sacombank đồng hành cùng Sundate Festival 2025 mang đến không gian gắn kết gia đình tại Vương Quốc Mặt Trời

Sundate Festival 2025 tái hiện mô hình công viên chủ đề (theme park) ngay giữa trung tâm thành phố với hàng loạt khu vực mở cửa tự do và miễn phí như Sunnie Khổng Lồ cao 6m, Thung Lũng Ánh Sáng, Biển Lung Linh hay Thành Phố Ban Mai, cùng các hoạt động diễu hành rực rỡ và nhiều hoạt động tương tác từ các thương hiệu đồng hành.

Hai khu vực đặc biệt có bán vé - Đấu Trường Mặt Trời (Sun Arena) và Nhà Ga Mặt Trời (Sun Station) - mang đến hành trình vận động, sáng tạo và chiêm ngưỡng toàn cảnh Vương Quốc Mặt Trời, hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút các gia đình trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Trong vai trò đối tác đồng hành, Sacombank mang đến nhiều hoạt động tương tác nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách tham dự.

Tại gian hàng, các gia đình có thể chụp và in hình lấy liền để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ, tham gia trò chơi “Tích lũy Phù Đổng”, tìm hiểu và khám phá những tiện ích tài chính số hiện đại thông qua ứng dụng Sacombank Pay hoặc mở thẻ ngay tại sự kiện.

Đặc biệt là cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn như túi vải Sacombank, vé Đấu Trường Mặt Trời hoặc vé Nhà Ga Mặt Trời, giúp hành trình tại lễ hội thêm trọn vẹn và thú vị.

Việc đồng hành cùng Sundate Festival 2025 tiếp tục thể hiện cam kết của Sacombank trong việc lan tỏa lối sống năng động, tích cực và đề cao sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, Ngân hàng mong muốn trở thành người bạn đồng hành về quản lý tài chính thông minh cho mọi đối tượng khách hàng trong các hoạt động và cuộc sống.