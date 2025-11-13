Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sacombank năm thứ 3 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

13-11-2025 - 16:43 PM | Tài chính - ngân hàng

Giải thưởng Awards for Excellence của Euromoney là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, được tổ chức hơn 30 năm qua, tôn vinh hơn 600 ngân hàng và định chế tài chính toàn cầu có kết quả kinh doanh nổi bật, khả năng thích ứng linh hoạt và năng lực đổi mới vượt trội.

Tại Lễ trao giải Awards for Excellence 2025, Tạp chí quốc tế Euromoney đã vinh danh Sacombank là Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam (Vietnam’s Best FX Bank). Đây là năm thứ ba liên tiếp Sacombank được trao giải thưởng này, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng trong việc phát triển thị trường ngoại hối và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.
Sacombank năm thứ 3 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”- Ảnh 1.

Hội đồng bình chọn đánh giá cao hiệu quả hoạt động và chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong năm 2024 của Sacombank. Lợi nhuận ròng từ hoạt động ngoại hối đạt hơn 44 triệu USD, chiếm gần 4% tổng thu nhập, trong khi tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) giảm còn 48,8% nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số. Khối lượng giao dịch tăng 9%, đặc biệt nhờ dịch vụ mua bán ngoại tệ trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay. Số lượng khách hàng giao dịch FX qua kênh số tăng mạnh, gần 315% với khách hàng cá nhân và hơn 44% với khách hàng doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả của chiến lược số hóa toàn diện.

Song song đó, Sacombank tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá và lãi suất như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi… giúp doanh nghiệp chủ động quản trị dòng tiền. Đáng chú ý, lợi nhuận từ giao dịch đồng nhân dân tệ (CNY) tăng gần 79%, khẳng định vị thế của Sacombank trong thanh toán xuyên biên giới và khả năng tăng trưởng bền vững trên thị trường ngoại hối.

Cũng trong năm 2025, Sacombank còn được tạp chí The Asset bình chọn năm thứ 4 liên tiếp là "Ngân hàng có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam" (Best in Treasury and Working Capital SMEs Vietnam) trong khuôn khổ giải thưởng The Asset Triple A Award 2025 nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, giải pháp hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cùng các đánh giá tích cực trực tiếp từ khách hàng.

Ánh Dương

