Sacombank nâng cấp dịch vụ eCombo – Giải pháp tài khoản trọn gói linh hoạt dành cho doanh nghiệp

Dịch vụ được Sacombank triển khai từ năm 2020 như một bước đột phá trong việc "may đo" sản phẩm theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, nay được hoàn thiện với nhiều tính năng linh hoạt hơn, phù hợp với từng quy mô và đặc thù hoạt động của các tổ chức trong nền kinh tế số.

Trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng tối ưu hóa chi phí vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị tài chính. Việc quản lý dòng tiền, thanh toán trong và ngoài nước, hay chi lương, thu hộ, nộp thuế… đều đòi hỏi sự tiện lợi, an toàn và tích hợp. Từ thực tế đó, Sacombank đã phát triển eCombo như một giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng, quy mô và tần suất giao dịch; đồng thời tận dụng hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại của Sacombank nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

eCombo bao gồm ba gói dịch vụ: eSME dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; eUSME dành cho doanh nghiệp cận lớn và eLCORP dành cho doanh nghiệp lớn. Mỗi gói có ba cấp độ Basic - Advanced - Premium, mang lại trải nghiệm linh hoạt từ nhu cầu giao dịch cơ bản đến chuyên sâu, tích hợp đầy đủ các tiện ích như quản lý tài khoản, ngân hàng trực tuyến, thẻ Doanh nghiệp, chi lương/lô, chuyển tiền trong và ngoài nước, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại… Đặc biệt, doanh nghiệp có thể đăng ký gói eCombo theo nhu cầu thực tế, được miễn/giảm nhiều loại phí dịch vụ hoặc được miễn phí hoàn toàn khi duy trì số dư tài khoản theo quy định.

Với việc nâng cấp eCombo, Sacombank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp giải pháp ngân hàng toàn diện, an toàn và linh hoạt dành cho khách hàng doanh nghiệp, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình số hóa, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 24/7 miễn phí 1800 5858 88 hoặc truy cập TẠI ĐÂY.