Sacombank nhận giải thưởng từ J.P.Morgan Chase, khẳng định năng lực xử lý điện thanh toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam

Đại diện Sacombank – bà Trần Thị Ngọc Hương, Phó Giám đốc Khối Vận hành (bên phải) – nhận giải thưởng “The 2025 U.S. Dollar Clearing Elite Quality Recognition Award” từ đại diện J.P.Morgan

Đây cũng là năm thứ 3 Sacombank được J.P.Morgan vinh danh ở hạng mục này, khẳng định năng lực vận hành và khả năng tuân thủ chuẩn mực quốc tế trong hoạt động thanh toán. Cùng với các đánh giá cao từ Wells Fargo, Citibank, Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon…, thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Sacombank trong hệ thống thanh toán toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu về giao dịch quốc tế nhanh, an toàn và minh bạch ngày càng cao hơn. Sacombank đã chủ động nâng cấp hạ tầng thanh toán xuyên biên giới trong năm 2025. Các cải tiến trọng tâm bao gồm: tăng tốc độ xử lý điện, tối ưu hóa khả năng kết nối với các ngân hàng nước ngoài và giảm thiểu sai sót từ giai đoạn tiền xử lý.

Trước đó, Sacombank là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai đồng thời hai giải pháp trong thanh toán quốc tế của SWIFT là GPI (Global Payments Innovation) và Pre-validation, cho phép doanh nghiệp theo dõi hành trình thanh toán theo thời gian thực và xác thực thông tin người nhận trước khi giao dịch. Đặc biệt, Sacombank vừa hoàn thành sớm chuẩn điện SWIFT ISO 20022 (điện MX), giúp truyền tải dữ liệu chuẩn hóa và chi tiết hơn, tạo nền tảng cho hệ thống xử lý tự động sâu hơn và giảm thiểu tình huống bị ngân hàng nước ngoài từ chối do sai định dạng hoặc thiếu thông tin.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, quy trình chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và năng lực xử lý thanh toán vượt trội được ghi nhận bởi các định chế tài chính hàng đầu thế giới, Sacombank đang không ngừng tối ưu trải nghiệm và khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong giao thương toàn cầu.