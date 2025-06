Sai phạm khi chuyển khoản hơn 14,5 tỷ đồng, nữ kế toán được tuyên dương: Thành công phanh phui đường dây rửa tiền quy mô khủng

Sai sót trong chuyển khoản và phát hiện bất ngờ

Vào tháng 6/2023, Vương - kế toán của một công ty tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã nhận chỉ đạo qua tin nhắn từ Giám đốc chuyển hơn 4 triệu NDT (hơn 14,5 tỷ đồng) sang tài khoản của một công ty dược phẩm theo thỏa thuận kinh doanh giữa hai bên.

Không chút nghi ngờ, Vương nhanh chóng thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, khi biết tin, Giám đốc lập tức hoảng hốt, nhận thấy khả năng có sự cố nghiêm trọng và yêu cầu liên hệ cơ quan công an. Rất may, giao dịch chuyển tiền không thành công do Vương nhập nhầm số tài khoản người nhận.

Dù hệ thống ngân hàng khi đó không có tính năng cảnh báo tức thời, nhưng nhờ cơ chế kiểm tra chặt chẽ giữa tên tài khoản và số tài khoản thực tế, số tiền lớn này được ngân hàng giữ lại kịp thời. Nhờ đó, khoản tiền khổng lồ tránh được thất thoát và trở thành đầu mối giúp lực lượng chức năng mở rộng điều tra một vụ án rửa tiền quy mô lớn.

Qua điều tra, cảnh sát xác định và triệu tập đại diện pháp lý của công ty dược phẩm nhận khoản tiền chuyển nhầm.

Tại cơ quan chức năng, người này khai nhận từng quen một đối tượng qua mạng. Người này tự nhận có thể giúp vay vốn và mượn giấy phép kinh doanh cùng thiết bị bảo mật ngân hàng U-shield để đứng tên tài khoản công ty.

Tuy nhiên, khoản vay sau đó không được thực hiện, còn tài khoản ngân hàng bị đối tượng giữ lại và dùng vào mục đích bất hợp pháp. Đại diện công ty dược cho biết, từ thời điểm đó, ông không hề biết các khoản tiền được chuyển vào hay rút ra khỏi tài khoản này.

Hé lộ đường dây rửa tiền đầy tinh vi

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định một nhóm tội phạm do Lý và Dương cầm đầu đã lập kế hoạch chuyển tiền vào tài khoản của một công ty dược phẩm, nhằm mục đích mua các gói bảo hiểm có tỷ lệ hoàn tiền cao.

Ngay sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, một phần lớn số tiền sẽ được hoàn lại ngay trong ngày, sau đó nhanh chóng quy đổi thành tiền ảo USDT (viết tắt của Tether USD - một loại stablecoin do Tether Limited phát hành) và chuyển cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. Tuy nhiên, sự cố chuyển tiền chậm đã khiến kế hoạch rửa tiền này thất bại.

Trong hai tháng từ tháng 5 đến tháng 6/2023, nhóm này đã lợi dụng tài khoản của sáu công ty tại các tỉnh Thiểm Tây, Chiết Giang, Thượng Hải và nhiều địa phương khác để hợp thức hóa hơn 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7,2 tỷ đồng) tiền lừa đảo. Nhóm đối tượng liên kết với hai nhân viên bảo hiểm là Vương và Hoàng, cùng đại lý Trương - người chuyên bán các hợp đồng bảo hiểm ít phổ biến nhưng có tỷ lệ hoàn tiền cao.

Theo thỏa thuận, Trương sẽ ứng trước 76% số tiền hoàn khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết. Ví dụ, với mỗi hợp đồng trị giá 100.000 NDT (hơn 364 triệu đồng), Trương lập tức hoàn lại 76.000 NDT (khoảng 276 triệu đồng) cho Lý và đồng bọn, phần còn lại được chuyển thành tiền ảo để tuồn ra nước ngoài.

Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng Trương vẫn hưởng lợi từ khoản hoa hồng chính thức mà công ty bảo hiểm chi trả sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Một đường dây rửa tiền khép kín được thiết lập: Lý phân công tiếp nhận thông tin tài khoản công ty mà nhóm lừa đảo cung cấp, rồi chuyển cho Vương và Hoàng thẩm định. Sau đó, Trương kiểm tra, phê duyệt hợp đồng.

Khi giao dịch hợp lệ, các đối tượng nhanh chóng giả mạo giấy tờ, đóng dấu công ty và ký hợp đồng bảo hiểm. Vương và Trương tiếp tục hỗ trợ hoàn tất hồ sơ,

Trương ứng tiền hoa hồng trước cho Lý, và khoản tiền này lập tức được đổi sang USDT chuyển cho các nhóm lừa đảo quốc tế.

Đến tháng 9/2023, sau quá trình theo dõi chặt chẽ, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ tổng cộng 6 đối tượng cầm đầu, gồm Lý, Dương và 4 nghi phạm khác.

Quá trình điều tra mở rộng phát hiện gần 2.000 đoạn hội thoại WeChat giữa Vương, Hoàng và Trương, với nhiều thuật ngữ chuyên dùng trong hoạt động rửa tiền và tài liệu giả mạo công ty bình phong phục vụ việc ký hợp đồng bảo hiểm.

Đặc biệt, Vương còn lập riêng hai nhóm WeChat để điều hành hoạt động rửa tiền, trao đổi tài liệu giả và hợp đồng bảo hiểm có tỷ lệ hoàn tiền cao.

Viện kiểm sát phối hợp với các chuyên gia bảo hiểm, cơ quan giám sát tài chính tổ chức đánh giá mức độ tinh vi và thủ đoạn phức tạp của nhóm đối tượng.

Đến tháng 5/2024, vụ án được đưa ra xét xử công khai. Trước các bằng chứng rõ ràng và cáo buộc từ Viện kiểm sát, sáu bị cáo đều nhận tội và bị tuyên án từ 9 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam, kèm theo mức phạt tiền tương ứng.

Vụ án không chỉ là đòn trấn áp mạnh mẽ với tội phạm công nghệ cao mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc với ngành bảo hiểm về nguy cơ gian lận nội bộ và các hình thức rửa tiền ngày càng tinh vi.

Ngay sau phiên tòa, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã đồng loạt rà soát quy trình nghiệp vụ, siết chặt kiểm soát các giao dịch tài chính và tăng cường giám sát nguồn gốc dòng tiền nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận.

Đồng thời, vụ việc cũng một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ kế toán trong việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, góp phần bảo vệ tài sản doanh nghiệp và hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm tài chính.

Theo Baidu