Saigonbank tăng trưởng tín dụng 2,8% trong 6 tháng đầu năm, thanh khoản tốt

Saigonbank vừa cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh đến cuối quý II/2024. Theo đó, hoạt động của nhà băng này ổn định, an toàn, đảm bảo thanh khoản. Huy động vốn tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,8% so với đầu năm.



Điểm sáng trong hoạt động là trong xu hướng lãi suất huy động giảm sâu nhưng Ngân hàng vẫn giữ được nguồn vốn huy động ổn định. Cơ cấu nguồn vốn huy động – cho vay được cân đối, đảm bảo an toàn thanh khoản, Saigonbank chủ động lựa chọn mức tăng trưởng bền vững, minh chứng qua vốn huy động từ doanh nghiệp và dân cư chiếm tỷ trọng xấp xỉ 90% tổng nguồn vốn huy động và liên tục tăng trưởng.

Saigonbank ưu tiên phát triển tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các khách hàng tốt, phương án khả thi nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài ra, để đảm bảo sử dụng vốn an toàn, nhà băng này đã đầu tư vốn vào trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Song song đó, Saigonbank cũng nỗ lực cắt giảm chi phí hoạt động để tạo nguồn giảm lãi suất cho vay theo chủ trương chung của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng. Trong các tháng đầu năm, Ngân hàng vẫn duy trì cung ứng vốn tín dụng với lãi suất cho vay ổn định, hợp lý để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đơn cử là gói tín dụng lãi suất ưu đãi đang áp dụng chỉ từ 4,9%/năm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Triển khai mục tiêu kép là đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững song song với triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kết quả là 6 tháng đầu năm 2024, Saigonbank dự kiến đạt lợi nhuận xấp xỉ 90% chỉ tiêu kế hoạch bán niên 2024.

Cũng theo thông tin từ Ngân hàng, tình hình kinh tế khó khăn đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập trả nợ của khách hàng dẫn đến việc khách hàng chậm thanh toán nợ tại Ssaigonbank và các tổ chức tín dụng khác, làm cho nợ xấu có xu hướng tăng so với đầu năm. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu của Saigonbank tại mọi thời điểm luôn dưới 3%, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các khoản nợ xấu đều được trích lập dự phòng đúng quy định. Tất cả khoản nợ tại Ngân hàng cũng đều có tài sản bảo đảm đầy đủ, đảm bảo khả năng thu hồi được vốn vay.

Ngoài ra, Saigonbank đã chủ động, tích cực rà soát, đánh giá lại toàn bộ các khoản nợ hiện tại để có lộ trình xử lý phù hợp. Mặc dù quá trình xử lý nợ xấu mất khá nhiều thời gian vì phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, nhưng Ngân hàng đã và đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý nợ xấu nhằm tăng thêm thu nhập, góp phần lành mạnh hóa tài chính của ngân hàng.

Liên quan đến hoạt động đảm bảo tan toàn giao dịch, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch trực tuyến cho khách hàng, Saigonbank đã triển khai xác thực sinh trắc học trên ứng dụng Smart Banking từ ngày 01/7/2024. Phương thức xác thực sinh trắc học với tính năng an toàn và bảo mật cao nhất hiện nay do dựa vào những đặc điểm nhận dạng của riêng mỗi cá nhân sẽ giúp khách hàng an toàn hơn khi thực hiện các giao dịch thanh toán trên nền tảng số.