Saint-Gobain Việt Nam được vinh danh danh hiệu Top Employer 2022

Saint-Gobain là tập đoàn hàng đầu thế giới đi tiên phong trong việc thực hiện các mục tiêu bền vững trong ngành xây dựng, vận chuyển và sản xuất; và ghi dấu những thành tựu trong hành trình xây dựng môi trường làm việc và phát triển bền vững con người tại thị trường Việt Nam.

Tập đoàn Saint-Gobain cũng là một trong 11 doanh nghiệp trên toàn thế giới nhận được danh hiệu Global Top Employer toàn cầu tại 38 quốc gia. Năm nay, Saint-Gobain đặc biệt nổi bật trên tất cả các khía cạnh cụ thể là các giá trị, đạo đức và tính chính trực; giúp gắn kết nhân viên, từ đó tạo sự gắn bó trong tổ chức.

Năm 2022, Saint-Gobain Việt Nam lần đầu được vinh danh "Nhà tuyển dụng hàng đầu thế giới - Top Employer 2022" được đánh giá bởi Viện Nghiên cứu nhà tuyển dụng hàng đầu (Top Employers Institute), dựa trên 400 phương thức điều kiện làm việc, đặc biệt là các quy trình phát triển nhân sự và nghề nghiệp.

Đây là năm thứ bảy liên tiếp, Saint-Gobain Việt Nam được vinh danh "Nhà tuyển dụng hàng đầu - Top Employer 2022"

Định hướng phát triển nhân sự chú trọng vào khám phá tiềm năng của mỗi nhân viên, nâng cao khung năng lực và giúp mỗi nhân viên trưởng thành hơn trong con đường phát triển sự nghiệp bền vững tại Saint-Gobain Việt Nam thông qua hành trình trải nghiệm nhân viên tập trung trên bốn giá trị #Care - #Grow - #Innovate - #Sustain, cụ thể:

#Care - Chăm sóc: Chăm sóc sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, để mỗi ngày đi làm là một ngày hạnh phúc và được ghi nhận.

#Grow - Phát triển: Cùng đồng hành trong lộ trình phát triển và khai phá tiềm năng của từng cá nhân qua những trải nghiệm thực tế, khai vấn và phản hồi thường xuyên, hướng đến hoàn thiện phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

#Innovate - Đổi mới: Khuyến khích nhân viên sáng tạo và áp dụng những phương thức cải tiến trong công việc.​

#Sustain - Bền vững: Góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng, bảo vệ môi trường sống xanh thông qua sứ mệnh mang đến không gian sống xanh, vật liệu an toàn và các giải pháp thân thiện với môi trường; cũng như xây dựng con đường sự nghiệp bền vững tại Saint-Gobain Việt Nam.

Các hoạt động gắn kết nhân viên liên tục được Saint-Gobain tổ chức

"Saint-Gobain cam kết trách nhiệm phát triển bền vững đội ngũ lao động tại Việt Nam, xây dựng nơi làm việc giúp khuyến khích sự đa dạng, hòa hợp và khai phá những năng lực nổi bật của từng cá nhân để cùng tạo nên những giá trị bền vững cho đối tác, khách hàng và cộng đồng", ông Nguyễn Trường Hải, CEO Saint-Gobain Việt Nam khẳng định.

Bà Võ Thị Minh Hằng, Giám đốc Nhân sự Saint-Gobain Việt Nam chia sẻ: "Doanh nghiệp hạnh phúc là nơi là mỗi nhân viên cảm thấy hạnh phúc khi có được sự cân bằng trong sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Saint-Gobain Việt Nam xây dựng nơi làm việc để nhân viên học hỏi và đem lại những giá trị vượt trội; để nhân viên vui khỏe với các hoạt động thể thao, gắn kết tinh thần; để nhân viên đổi mới với văn hóa sáng tạo, làm khác biệt; và để nhân viên tự hào với những đóng góp được ghi nhận và tưởng thưởng."

Saint-Gobain nhận danh hiệu "Nhà tuyển dụng hàng đầu – Top Employer Global"

Saint-Gobain Việt Nam được vinh danh Doanh nghiệp điển hình xuất sắc về Đào Tạo & Phát Triển Nhân Viên và An sinh tại môi trường làm việc trong Chương trình Chứng nhận Vietnam Excellence do Anphabe tổ chức, phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) và Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong năm 2021.

Đây là những thành tựu rõ nét cho định hướng tăng cường trải nghiệm nhân viên giúp phát huy những tiềm năng của mỗi cá nhân, và xây dựng môi trường làm việc mở gắn kết giúp tổ chức đạt được những mục tiêu chung về hoạt động kinh doanh và sự bền vững tại thị trường Việt Nam.

Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp, giúp xây dựng không gian sống thoải mái và thân thiện cho mỗi người và cho tương lai của tất cả chúng ta. Các giải pháp này đem đến sự tiện nghi, hiệu quả và an toàn khi đối diện những thách thức về xây dựng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Với mục tiêu "MAKING THE WORLD A BETTER HOME", Saint-Gobain cùng với tất cả nhân viên làm việc mỗi ngày để xây dựng thế giới thành một ngôi nhà tốt đẹp hơn. Saint-Gobain Việt Nam hiện có 7 nhà máy vận hành với hơn 1,200 nhân viên trên toàn quốc.

