Sản phẩm, dịch vụ Sắm sửa cuối năm không lo nghĩ với lãi suất cho vay hấp dẫn từ Sacombank Võ Huyền My • 27/11/2025 - 17:05

Cuối năm và cận Tết là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Người dân thường có xu hướng sửa sang nhà cửa, mua xe mới hay sắm sửa các thiết bị công nghệ và gia dụng tiện nghi. Không ít khách hàng thừa nhận đây là giai đoạn họ muốn “tái chuẩn hóa” chất lượng sống, đầu tư nâng cấp bản thân để tự thưởng cho một năm lao động vất vả hoặc sẵn sàng tâm thế đón vận hội mới vào năm sau. Tuy nhiên, dòng tiền ngắn hạn đôi khi lại không đủ để thực hiện tất cả cùng lúc.

Nắm bắt nhu cầu đó, Sacombank vừa đưa ra gói vay quy mô 4.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 7%/năm – mức lãi suất được đánh giá là cạnh tranh trên thị trường. Theo ngân hàng, chương trình ra đời từ quan sát nhu cầu thực tế của khách hàng và cung cấp giải pháp “giải tỏa áp lực tài chính” mới. Bên cạnh lãi suất hấp dẫn, gói vay có kỳ hạn vay linh hoạt, lãi suất ưu đãi cố định 6–24 tháng đầu, giải ngân đến 85% nhu cầu và ân hạn gốc tối đa 60 tháng.

Đại diện Sacombank cho biết, chương trình được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lực thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng – một trong những động lực quan trọng tại thời điểm cuối năm: “Chúng tôi muốn khách hàng cảm nhận rõ ràng rằng dòng tiền không nên là rào cản cho những kế hoạch quan trọng của cuộc sống”.

Trong thời gian qua, Sacombank liên tục triển khai các gói vay ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trước đó, ngân hàng đã giới thiệu gói ưu đãi 40.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm, cơ chế vay linh hoạt và thủ tục tinh gọn.

Sự nối tiếp của các chương trình này phản ánh định hướng của Sacombank trong việc tạo ra những giải pháp tài chính thiết thực, đồng hành cùng khách hàng một cách liên tục, bền vững, đặc biệt trong các thời điểm nhu cầu vốn tăng cao và có ý nghĩa đối với đời sống.