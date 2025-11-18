Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Samsung công bố kế hoạch đầu tư 310 tỷ USD để phát triển AI

18-11-2025 - 14:54 PM | Kinh tế số

Tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) vừa công bố kế hoạch đầu tư 310 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, chủ yếu tập trung vào công nghệ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).

Samsung Electronics, công ty chủ lực của tập đoàn, hiện là một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, cung cấp linh kiện quan trọng cho ngành công nghiệp AI và cơ sở hạ tầng liên quan. Hàn Quốc cũng là nơi đặt trụ sở của SK hynix, một nhà sản xuất chip chủ chốt trên thị trường bán dẫn toàn cầu.

Gói đầu tư này bao gồm kế hoạch xây dựng nhà máy Pyeongtaek 5 - cơ sở sản xuất chip bán dẫn mới - nhằm đáp ứng nhu cầu chip nhớ. Samsung cho biết khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ giữ vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu và hệ sinh thái chip nội địa của Hàn Quốc, với dây chuyền sản xuất mới dự kiến vận hành từ năm 2028.

Samsung SDS, mảng công nghệ thông tin và logistics của tập đoàn, sẽ triển khai hai trung tâm dữ liệu AI tại Nam Jeolla và Gumi, song chưa công bố thêm chi tiết về các dự án này.

Khoản đầu tư 310 tỷ USD không chỉ dành cho AI mà còn bao gồm một số dự án khác. Samsung SDI, nhà sản xuất pin xe điện, đang lên kế hoạch thiết lập dây chuyền sản xuất trong nước cho các loại pin tiên tiến, bao gồm pin toàn rắn.

Thông báo này được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc cam kết tăng gấp ba ngân sách cho AI vào năm tới. Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẽ “mở ra kỷ nguyên AI” và đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Lưu lại bài này nếu bạn không muốn điện thoại bị mất quyền kiểm soát và tiền trong tài khoản bị rút sạch mà không hiểu vì sao

Theo Vân Anh

VTV

Từ Khóa:
AI, samsung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đẩy mạnh điều tra các nền tảng thương mại điện tử

Đẩy mạnh điều tra các nền tảng thương mại điện tử Nổi bật

Khởi tố nhóm lập tiền ảo SPIN, thu lợi bất chính 12 tỷ theo mô hình đa cấp

Khởi tố nhóm lập tiền ảo SPIN, thu lợi bất chính 12 tỷ theo mô hình đa cấp Nổi bật

Vẫn đang bị cấm vận, tại sao startup AI Trung Quốc vẫn "ung dung" sử dụng 2.300 GPU AI Blackwell mà không ai có thể ngăn cản?

Vẫn đang bị cấm vận, tại sao startup AI Trung Quốc vẫn "ung dung" sử dụng 2.300 GPU AI Blackwell mà không ai có thể ngăn cản?

14:09 , 18/11/2025
Chiêu lừa mới nhắm vào giới trẻ

Chiêu lừa mới nhắm vào giới trẻ

13:34 , 18/11/2025
Jeff Bezos trở lại sân chơi công nghệ: đầu tư vào thứ ai cũng đoán ra, chưa gì đã huy động đươc 6,2 tỷ USD

Jeff Bezos trở lại sân chơi công nghệ: đầu tư vào thứ ai cũng đoán ra, chưa gì đã huy động đươc 6,2 tỷ USD

11:31 , 18/11/2025
Nhạc AI "chiếm sóng" playlist thịnh hành, fan thích mê

Nhạc AI "chiếm sóng" playlist thịnh hành, fan thích mê

09:35 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên