Samsung công bố kế hoạch đầu tư 310 tỷ USD để phát triển AI

Samsung Electronics, công ty chủ lực của tập đoàn, hiện là một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, cung cấp linh kiện quan trọng cho ngành công nghiệp AI và cơ sở hạ tầng liên quan. Hàn Quốc cũng là nơi đặt trụ sở của SK hynix, một nhà sản xuất chip chủ chốt trên thị trường bán dẫn toàn cầu.

Gói đầu tư này bao gồm kế hoạch xây dựng nhà máy Pyeongtaek 5 - cơ sở sản xuất chip bán dẫn mới - nhằm đáp ứng nhu cầu chip nhớ. Samsung cho biết khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ giữ vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu và hệ sinh thái chip nội địa của Hàn Quốc, với dây chuyền sản xuất mới dự kiến vận hành từ năm 2028.

Samsung SDS, mảng công nghệ thông tin và logistics của tập đoàn, sẽ triển khai hai trung tâm dữ liệu AI tại Nam Jeolla và Gumi, song chưa công bố thêm chi tiết về các dự án này.

Khoản đầu tư 310 tỷ USD không chỉ dành cho AI mà còn bao gồm một số dự án khác. Samsung SDI, nhà sản xuất pin xe điện, đang lên kế hoạch thiết lập dây chuyền sản xuất trong nước cho các loại pin tiên tiến, bao gồm pin toàn rắn.

Thông báo này được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc cam kết tăng gấp ba ngân sách cho AI vào năm tới. Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẽ “mở ra kỷ nguyên AI” và đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.