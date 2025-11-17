Samsung dốc hơn 300 tỷ USD để tăng tốc trong cuộc đua công nghệ: Kế hoạch chi tiết cho tương lai

Samsung đang đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực smartphone và TV trong những năm qua. Để không bị tụt lại phía sau, công ty này đã quyết định đầu tư mạnh mẽ vào tương lai với kế hoạch chi 450 triệu tệ (309 tỷ USD) trong vòng năm năm tới tại Hàn Quốc.

Kế hoạch đầu tư này bao gồm việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip quan trọng tại khuôn viên Pyeongtaek, nơi Samsung sẽ chế tạo các loại chip theo quy trình công nghệ hàng đầu của mình. Dự kiến, việc xây dựng dây chuyền sản xuất chip Line 5 sẽ hoàn tất vào năm 2027 và bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2028. Dây chuyền mới này sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) sử dụng trong các máy chủ AI.

Thêm vào đó, Samsung SDS, bộ phận phát triển phần mềm cho các công ty khác, đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu AI lớn tại tỉnh Jeolla, Hàn Quốc. Trung tâm này sẽ sử dụng hơn 15.000 GPU AI hàng đầu từ Nvidia để cung cấp cho các trường đại học, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các công ty khởi nghiệp.

Samsung Display, đơn vị sản xuất màn hình OLED cho laptop, điện thoại, smartwatch, TV và thiết bị XR, cũng sẽ sử dụng một phần trong khoản đầu tư 309 tỷ USD này để bắt đầu sản xuất toàn diện tại nhà máy OLED thế hệ 8.6, hiện đang được xây dựng tại khu vực Chungcheong Nam, Hàn Quốc.

Trong khi đó, các công ty Hàn Quốc cũng đã cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ như một phần của thỏa thuận thương mại Hàn Quốc - Mỹ nhằm giảm thuế đối ứng từ 25% xuống 15%. Những công ty này bao gồm Hyundai, Samsung và SK Group (của SK Hynix).