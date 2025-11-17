Rộ tin Tim Cook sẽ rời ghế CEO Apple vào năm sau, ai sẽ là người kế nhiệm?
Một báo cáo mới cho biết Apple đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển giao lãnh đạo, Tim Cook có thể sẽ từ chức sớm nhất vào năm 2026 sau 15 năm nắm quyền.
Theo thông tin từ Financial Times, Apple hiện đang chuẩn bị cho việc chuyển giao vai trò Giám đốc điều hành, với khả năng Tim Cook sẽ rời vị trí CEO sớm nhất vào năm sau. Hội đồng quản trị và các lãnh đạo cấp cao của Apple được cho là đã "tăng tốc các bước chuẩn bị" cho quá trình chuyển giao quyền lực tại công ty.
Báo cáo cho biết, Apple nhiều khả năng sẽ không công bố CEO kế nhiệm trước báo cáo tài chính tiếp theo vào cuối tháng 1, nhưng việc công bố trong quý I/2026 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao trước các sự kiện lớn của công ty như hội nghị WWDC tháng 6 và lễ ra mắt iPhone tháng 9.
Dù vậy, Financial Times cũng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và thời điểm có thể thay đổi. Tim Cook hiện đã 65 tuổi - độ tuổi nghỉ hưu phổ biến tại Mỹ, nhưng ông vẫn chưa công khai bất kỳ kế hoạch nghỉ hưu nào.
Người được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí CEO tiếp theo là John Ternus, hiện giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng kỹ thuật phần cứng của Apple. Gia nhập công ty từ năm 2001, Ternus năm nay 50 tuổi và được đánh giá là một trong những lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong ban điều hành Apple hiện tại, đồng thời có tiềm năng đảm nhận vị trí CEO trong thời gian dài nếu được chọn.
Tuy nhiên, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg lại cho rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc thay đổi lãnh đạo là sắp xảy ra, phản bác thông tin từ Financial Times khi cho rằng "mọi chuyện chưa có gì là cấp bách".
Cũng theo báo cáo, việc Apple chuẩn bị cho quá trình kế nhiệm không liên quan đến tình hình kinh doanh hiện tại. Trên thực tế, công ty vừa ghi nhận doanh thu kỷ lục trong quý tháng 9 và dự đoán quý cuối năm nay sẽ là quý tốt nhất trong lịch sử của hãng. Cổ phiếu Apple hiện cũng đang tiệm cận mức đỉnh lịch sử.
