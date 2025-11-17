Giám đốc Google: “Việt Nam là cường quốc ứng dụng toàn cầu”

Tại App Summit 2025 diễn ra ở Việt Nam với sự tham dự của hơn 700 nhà phát triển và lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á, Google công bố nhiều số liệu nổi bật cho thấy vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trong lĩnh vực ứng dụng di động.

Việt Nam tăng trưởng doanh thu ứng dụng nhanh nhất khu vực

Theo dự báo, kinh tế ứng dụng toàn cầu có thể đạt 750 tỷ USD vào năm 2030, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt về doanh thu và lượt tải. Số liệu của AppMagic cho thấy doanh thu game và ứng dụng tại Việt Nam đã tăng 65%, mức cao nhất trong toàn APAC.

Trong năm 2024, các ứng dụng do lập trình viên Việt phát triển ghi nhận hơn 6 tỉ lượt tải, trong đó 5,7 tỉ lượt đến từ người dùng quốc tế. Quy đổi theo tốc độ trung bình, Việt Nam đạt khoảng 12.000 lượt tải mỗi phút.

Hệ sinh thái Google Play đóng góp lớn cho tăng trưởng này, tạo ra hơn 2.000 tỉ đồng doanh thu xuất khẩu và khoảng 490.000 việc làm trực tiếp lẫn gián tiếp trong ngành thiết bị và dịch vụ số.

Ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ trong sự kiện Google Apps Summit 2025

“Việt Nam không chỉ là một thị trường mới nổi, mà còn là một cường quốc ứng dụng toàn cầu. Doanh thu xuất khẩu ấn tượng chứng minh tài năng vượt trội của cộng đồng lập trình viên Việt Nam”, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhấn mạnh.

Tại sự kiện, ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành, Google Play, phụ trách khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc cũng chia sẻ 10 chiến lược tối ưu ứng dụng, trong đó tích hợp AI tạo sinh được xem là xu hướng trọng tâm. Khoảng 90% nhà phát triển game trên thế giới đã ứng dụng AI để kiểm tra tài nguyên, rà soát mã nguồn và hỗ trợ quy trình sản xuất, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Điển hình như nền tảng học trực tuyến Entri (Ấn Độ) giảm được 40% thời gian xử lý nhờ AI.

Ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành, Google Play, phụ trách khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc, chia sẻ 10 bí quyết hàng đầu giúp các nhà phát triển đạt được thành công trong lĩnh vực ứng dụng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Google cũng hướng dẫn cách sử dụng Vertex AI để cá nhân hóa trải nghiệm game và tạo nội dung linh hoạt theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến nghị tối ưu doanh thu qua IAP, IAA, thử nghiệm kênh phân phối mới như YouTube Playables và tham gia các chương trình đào tạo tăng tốc nhằm mở rộng khả năng thiết kế, vận hành cũng như vươn ra thị trường toàn cầu.

Việt Nam nổi bật trong xuất khẩu ứng dụng

Nhiều câu chuyện thành công được chia sẻ tại hội nghị, chẳng hạn VidioGen của ứng dụng Vidio giúp chuyển nội dung thành video giọng đọc và hình ảnh AI, rút ngắn mạnh mẽ quy trình sản xuất. Tại Việt Nam, Vulcan Labs giới thiệu Daily Smith - trợ lý AI hỗ trợ lên kế hoạch, soạn email và biên bản họp.

Ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, cho biết Thetan Arena từng thu hút hơn 30 triệu người chơi chỉ trong một tháng, cho thấy tiềm lực sáng tạo của các studio Việt. Công nghệ Gemini được đội ngũ này ứng dụng để rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm và tăng 40% lượng nội dung quảng cáo.

Ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, chia sẻ tại sự kiện

Để thúc đẩy hệ sinh thái, Google ra mắt chương trình Google Play Apps Accelerator kéo dài 12 tuần cho các startup tiềm năng, cùng các sáng kiến như Game Design Class và App Design with AI Workshop. Trước đó, bộ sưu tập “Made in Vietnam” cũng được giới thiệu nhằm tôn vinh tài năng Việt và quảng bá các tựa game trong nước ra thế giới.