Samsung hé lộ lợi nhuận quý giảm tới 78% nhưng các nhà đầu tư đều thở phào nhẹ nhõm, cổ phiếu bật tăng

Tờ Bloomberg đưa tin, Samsung Electronics vừa báo cáo lợi nhuận quý giảm ít hơn sau khi mảng kinh doanh chip của công ty giảm bớt thua lỗ. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường bán dẫn toàn cầu có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cổ phiếu của Samsung đã tăng tới 4,4%, mức cao nhất trong hơn một tháng, khi một số nhà đầu tư cho rằng mức lợi nhuận hoạt động giảm 78% khả quan hơn những gì họ dự đoán trước đó. Hiện công ty lớn nhất Hàn Quốc đang phải vật lộn với sự suy thoái của ngành cùng với sự xuất hiện của các đối thủ nhỏ hơn như SK Hynix Inc. và Micron Technology Inc. Các khách hàng chính, bao gồm các nhà sản xuất máy tính cá nhân và điện thoại thông minh, đã cắt giảm đơn đặt hàng để giải quyết nhu cầu thiết bị yếu và tồn kho chip dư thừa.

Theo kết quả sơ bộ của Samsung, lợi nhuận hoạt động của công ty đã giảm xuống khoảng 2,4 nghìn tỷ won (1,8 tỷ USD) do doanh số bán hàng giảm 13% trong ba tháng tính đến tháng 9. Các con số này đều phù hợp với ước tính của các nhà phân tích, phản ánh sự cải thiện so với mức giảm kỷ lục 95% so với cùng kỳ năm trước vào quý trước.

Sanjeev Rana, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Hàn Quốc tại CLSA cho biết ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng hoạt động kinh doanh chất bán dẫn của Samsung “đã vượt qua mức đáy. Và quá trình phục hồi đang diễn ra trong quý 4”.

Tin tức này xuất hiện vài ngày sau khi Mỹ cấp cho Samsung và Hynix quyền miễn trừ mua thiết bị họ cần để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất chip tại Trung Quốc. Điều đó đã loại bỏ một số bất ổn đang đè nặng lên hai công ty dẫn đầu về bộ nhớ, cho phép họ hoạt động trong lĩnh vực chip lớn nhất thế giới và đặt cược dài hạn hơn.

Samsung hiện đang tìm cách định vị mình để hưởng lợi từ sự bùng nổ chi tiêu công nghệ liên quan đến AI đã được dự đoán từ lâu, được thúc đẩy bởi sự phấn khích của nhà đầu tư và người tiêu dùng đối với lần ra mắt của ChatGPT vào mùa thu năm ngoái.

Nhưng trong việc phát triển các công cụ cần thiết để đào tạo AI, Samsung đang cố gắng bắt kịp Hynix, nhà cung cấp chính DRAM thế hệ tiếp theo cho nhà sản xuất chip AI Nvidia Corp. Samsung cho biết họ có kế hoạch tăng gấp đôi công suất để tạo ra bộ nhớ băng thông cao có năng lực cần thiết để tăng tốc độ đào tạo AI vào năm 2024.

Tuy nhiên, cho đến khi nhu cầu liên quan đến AI chuyển thành doanh số bán hàng, Samsung và Hynix cho biết họ sẽ vượt qua sự bất ổn kinh tế bằng cách cắt giảm sản lượng chip NAND được sử dụng trong PC và điện thoại. Điều đó đã giúp hỗ trợ giá của cả DRAM và NAND, một dấu hiệu cho thấy thị trường cuối cùng có thể đã chạm đáy.

Là công ty dẫn đầu trong ngành công nghệ nhờ vị trí dẫn đầu về chip, thiết bị điện tử và điện thoại thông minh, Samsung cũng được hưởng lợi từ doanh số bán hàng mạnh mẽ của điện thoại màn hình gập.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới đã giới thiệu thế hệ thứ năm của dòng điện thoại có thể gập, tiến vào một lãnh thổ mà các sản phẩm đối thủ gồm cả Apple chưa được khai thác. Doanh số bán màn hình của họ dự kiến sẽ tăng nhờ sở thích của người dùng điện thoại thông minh đối với màn hình lớn hơn.

Samsung sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về kết quả kinh doanh của mình vào cuối tháng này. Công ty trước đây cho biết họ dự kiến doanh số bán hàng sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay.

Các nhà đầu tư cũng sẽ đánh giá sự tiến bộ của Samsung trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất chip, lĩnh vực mà Samsung đang theo sau TSMC.

Thị trường trông chờ vào các công ty lớn nhất của ngành công nghệ để tìm kiếm những gợi ý về sự phục hồi nhờ AI, nhưng lạm phát leo thang và bất ổn địa chính trị đang cản trở dự báo.

Lee Seung-Woo, nhà phân tích tại Eugene Investment & Securities cho biết: “Kết quả kinh doanh của Samsung tốt hơn mong đợi. Đáy của ngành công nghiệp chip nhớ đã ở phía sau chúng ta và kết quả của Samsung đã cho thấy điều đó”.

Theo: Bloomberg