Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Samsung mở rộng sản xuất chip 2nm: Cơ hội mới cho khách hàng bị TSMC 'bỏ rơi'

Theo Thế Duyệt | 01-04-2026 - 09:49 AM | Kinh tế số

Samsung đặt mục tiêu tăng 130% đơn hàng chip 2nm trong năm nay, tận dụng tình trạng khan hiếm nguồn cung tại TSMC để thu hút thêm khách hàng lớn.

Thành công vượt trội của TSMC trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn đã trở thành con dao hai lưỡi, khi nguồn cung chip 3nm của hãng này ngày càng khan hiếm và chỉ ưu tiên cho những khách hàng lớn, trung thành như Apple. Trong bối cảnh đó, Samsung nổi lên như một lựa chọn thay thế lý tưởng cho các doanh nghiệp không thể đặt hàng từ TSMC, đặc biệt nhờ công nghệ sản xuất chip 2nm GAA thế hệ hai, còn gọi là SF2P.

Sau khi hoàn tất thiết kế cơ bản cho dòng chip 2nm GAA SF2P, Samsung được cho là đang lên kế hoạch triển khai hệ thống sản xuất 'lai', cho phép đáp ứng đồng thời nhiều loại đơn hàng khác nhau. Theo nguồn tin từ The Korea Herald, mục tiêu của Samsung trong năm nay là tăng 130% số lượng đơn hàng chip 2nm GAA, tận dụng tối đa cơ hội khi TSMC chưa thể giải quyết các vấn đề về sản xuất.

Công nghệ 2nm GAA thế hệ đầu của Samsung, từng được sử dụng để sản xuất hàng loạt chip Exynos 2600, đã đạt tỷ lệ thành phẩm khoảng 60%. Điều này cho thấy công nghệ thế hệ tiếp theo đã dần ổn định, mở ra khả năng cạnh tranh trực tiếp với TSMC. Đặc biệt, node SF2P được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu năng và hiệu suất năng lượng, thu hút các khách hàng không thuộc diện ưu tiên của TSMC chuyển sang đặt hàng tại nhà máy của Samsung.

Samsung mở rộng sản xuất chip 2nm: Cơ hội mới cho khách hàng bị TSMC 'bỏ rơi'- Ảnh 1.

Nhà máy P5 tại khuôn viên Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) đóng vai trò trung tâm trong chiến lược này, được xem là 'triple fab' đầu tiên của Samsung với ba tầng chuyên biệt cho sản xuất bộ nhớ và bán dẫn. Nhờ đó, Samsung có thể linh hoạt điều chỉnh ưu tiên đơn hàng theo biến động thị trường. Ngoài ra, nhà máy Taylor tại Texas (Mỹ) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm nay, sau khi đã bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 3.

Dù vậy, thách thức lớn nhất đối với quy trình 2nm GAA của Samsung vẫn là tối ưu hiệu suất năng lượng. Theo các thử nghiệm với Geekbench 6, chip Exynos 2600 có thể tiêu thụ công suất tối đa lên tới 30W, gây ra hiện tượng tỏa nhiệt lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến thời lượng pin. Thực tế, phiên bản Galaxy S26 dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể so với bản dùng Exynos 2600.

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
samsung

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên