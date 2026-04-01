Samsung mở rộng sản xuất chip 2nm: Cơ hội mới cho khách hàng bị TSMC 'bỏ rơi'

Thành công vượt trội của TSMC trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn đã trở thành con dao hai lưỡi, khi nguồn cung chip 3nm của hãng này ngày càng khan hiếm và chỉ ưu tiên cho những khách hàng lớn, trung thành như Apple. Trong bối cảnh đó, Samsung nổi lên như một lựa chọn thay thế lý tưởng cho các doanh nghiệp không thể đặt hàng từ TSMC, đặc biệt nhờ công nghệ sản xuất chip 2nm GAA thế hệ hai, còn gọi là SF2P.

Sau khi hoàn tất thiết kế cơ bản cho dòng chip 2nm GAA SF2P, Samsung được cho là đang lên kế hoạch triển khai hệ thống sản xuất 'lai', cho phép đáp ứng đồng thời nhiều loại đơn hàng khác nhau. Theo nguồn tin từ The Korea Herald, mục tiêu của Samsung trong năm nay là tăng 130% số lượng đơn hàng chip 2nm GAA, tận dụng tối đa cơ hội khi TSMC chưa thể giải quyết các vấn đề về sản xuất.

Công nghệ 2nm GAA thế hệ đầu của Samsung, từng được sử dụng để sản xuất hàng loạt chip Exynos 2600, đã đạt tỷ lệ thành phẩm khoảng 60%. Điều này cho thấy công nghệ thế hệ tiếp theo đã dần ổn định, mở ra khả năng cạnh tranh trực tiếp với TSMC. Đặc biệt, node SF2P được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu năng và hiệu suất năng lượng, thu hút các khách hàng không thuộc diện ưu tiên của TSMC chuyển sang đặt hàng tại nhà máy của Samsung.

Nhà máy P5 tại khuôn viên Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) đóng vai trò trung tâm trong chiến lược này, được xem là 'triple fab' đầu tiên của Samsung với ba tầng chuyên biệt cho sản xuất bộ nhớ và bán dẫn. Nhờ đó, Samsung có thể linh hoạt điều chỉnh ưu tiên đơn hàng theo biến động thị trường. Ngoài ra, nhà máy Taylor tại Texas (Mỹ) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm nay, sau khi đã bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 3.

Dù vậy, thách thức lớn nhất đối với quy trình 2nm GAA của Samsung vẫn là tối ưu hiệu suất năng lượng. Theo các thử nghiệm với Geekbench 6, chip Exynos 2600 có thể tiêu thụ công suất tối đa lên tới 30W, gây ra hiện tượng tỏa nhiệt lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến thời lượng pin. Thực tế, phiên bản Galaxy S26 dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể so với bản dùng Exynos 2600.