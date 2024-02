“Samsung ngành da giày” có tin vui

Chịu ảnh hưởng bởi kinh tế thế giới khó khăn, chỉ riêng trong năm 2023, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, có trụ sở tại quận Bình Tân, là doanh nghiệp sử dụng lao động lớn nhất TP. HCM, thường được ví như "Samsung ngành da giày" đã thực hiện 3 đợt cắt giảm lao động với tổng số 9.500 lao động thôi việc.

PouYuen là một công ty con thuộc Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan, Trung Quốc). Pou Chen hiện là nhà sản xuất giày dép thể thao cho Nike, Adidas, New Balance, Timberland và Salomon với công suất hơn 300 triệu đôi giày mỗi năm, chiếm khoảng 20% tổng giá trị bán buôn của thị trường giày dép thể thao toàn cầu.

Tuy nhiên, tin vui đã xuất hiện với người lao động trong ngành khi từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, doanh nghiệp đã thông báo tuyển dụng trở lại lượng lớn lao động để phục vụ hoạt động sản xuất.

Mới đây, tại cuộc họp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM tháng 2, bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng phòng Việc làm - an toàn lao động cho biết việc Công ty PouYuen cần tuyển dụng 1.000 lao động, sẵn sàng tuyển dụng lao động trên 40 tuổi.

Trước đó, cuối năm 2023, công ty cho biết tình hình đơn hàng đã khả quan hơn. Tại ngày hội việc làm diễn ra vào tháng 12/2023 ở Cung văn hóa Lao động TP. HCM, Công ty PouYuen cũng đã tham gia tuyển dụng nhân sự để sản xuất các đơn hàng trong năm 2024.

Nhân sự phụ trách tuyển dụng của công ty chia sẻ, hiện công ty đã có đơn hàng trở lại đến hết tháng 2/2024, thậm chí có nhà máy có đơn hàng tới tháng 6/2024.

Cùng với PouYuen, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực da giày, dệt may cũng đã tuyển dụng trở lại vào cuối năm 2023.

Công ty TNHH Worldon Việt Nam (Khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, TP.HCM) chuyên về may mặc, da giày có nhu cầu tuyển gần 8.000 lao động với thu nhập dao động 7-10 triệu đồng/tháng. Tổng Công ty CP May Việt Tiến cũng có nhu cầu tuyển dụng trên 1.000 lao động ở nhiều vị trí, mức lương 11-30 triệu đồng/tháng.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, 2 tháng đầu năm, xuất khẩu giày dép đạt hơn 3,27 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt gần 5,23 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ.