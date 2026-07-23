Samsung thành lập đơn vị chuyên trách robot, tăng tốc chiến lược AI

Samsung Electronics đã thành lập đơn vị chuyên trách về robot trực thuộc Tổng Giám đốc điều hành (CEO) kiêm người đứng đầu Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) Roh Tae-moon, nhằm đẩy mạnh phát triển robot và trí tuệ nhân tạo (AI), coi đây là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược của tập đoàn.

Đơn vị mới mang tên Văn phòng Xúc tiến Kinh doanh RX có nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, nghiên cứu công nghệ cốt lõi, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm và điều phối hoạt động kinh doanh robot trên toàn tập đoàn. Đơn vị này đặt trụ sở tại Khu nghiên cứu và phát triển Samsung ở quận Seocho, Seoul.

Samsung cũng sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển robot tại nhà máy Gumi (tỉnh Gyeongsang Bắc), đồng thời mở rộng mạng lưới nghiên cứu tại Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác công nghệ và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Đứng đầu bộ phận chiến lược robot là ông Lee Dong-gun, người từng phụ trách chiến lược hoạt động của công ty robot Boston Dynamics khi làm việc tại Tập đoàn Hyundai Motor. Nhóm nghiên cứu còn có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Ajou.

Theo Samsung Electronics, tập đoàn sẽ triển khai thử nghiệm robot hình người tại các cơ sở sản xuất để kiểm chứng công nghệ, thu thập dữ liệu và hoàn thiện các hệ thống AI trước khi mở rộng ứng dụng sang lĩnh vực dịch vụ và tiêu dùng. Đây là một phần trong chiến lược chuyển đổi sang sản xuất thông minh, với mục tiêu đưa AI vào toàn bộ các nhà máy trong và ngoài nước vào năm 2030 thông qua công nghệ bản sao số (digital twin), tự động hóa dây chuyền sản xuất và từng bước triển khai robot trong sản xuất.

Samsung cũng cho biết sẽ tận dụng năng lực của các công ty thành viên như Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics, Samsung SDI, Samsung Heavy Industries và Samsung E&A để mở rộng môi trường huấn luyện robot, qua đó tích lũy dữ liệu phục vụ phát triển các thế hệ robot thông minh.

Giới phân tích nhận định việc thành lập đơn vị chuyên trách cho thấy Samsung đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực robot tích hợp AI nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.