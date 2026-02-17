Sân bay được Sun Group vận hành vừa lập kỷ lục

Theo số liệu khai thác trong ngày (14/2/2026), sân bay Phú Quốc đón tổng cộng 86 chuyến bay đến, trong đó có 36 chuyến nội địa và 50 chuyến quốc tế. Tổng sản lượng hành khách đạt 30.651 lượt. Riêng khách quốc tế đạt 18.271 lượt (9.582 lượt đến và 8.689 lượt đi), chiếm gần 60% tổng sản lượng trong ngày. Lượng khách nội địa đạt 12.380 lượt.

Việc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày được đánh giá là mốc vận hành cao nhất từ khi sân bay chính thức hoạt động năm 2012, phản ánh đà tăng trưởng mạnh của Phú Quốc trên bản đồ hàng không khu vực trong bối cảnh bước vào mùa cao điểm du lịch Tết.

Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Nguyên đán 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết năm nay tăng khoảng 50% so với Tết 2025, trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, riêng các ngày cao điểm có thể đạt 80–84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dự kiến vượt 720.000 lượt, bao gồm cả quốc nội và quốc tế.

Để phục vụ cao điểm, Cảng đã xây dựng phương án khai thác theo hướng chủ động và linh hoạt. Nhiều giải pháp được triển khai như bổ sung nhân sự, phương tiện, trang thiết bị; rà soát hạ tầng và quy trình khai thác; đồng thời phối hợp với các hãng hàng không và các đơn vị liên quan nhằm tổ chức lại quy trình phục vụ tại các khu vực dễ ùn tắc như quầy làm thủ tục, khu soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý. Nhân sự cũng được tăng cường theo khung giờ cao điểm để bảo đảm hoạt động thông suốt.

Song song, sân bay triển khai các hạng mục nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực khai thác như bổ sung hệ thống Wifi, nâng cấp hệ thống kích sóng, bổ sung màn hình hiển thị thông tin chuyến bay, quầy check-in và băng chuyền hành lý. Từ ngày 01/01/2026, hình thức thu giá tự động không dừng cũng được áp dụng nhằm giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Từ đầu năm 2026, Tập đoàn Sun Group đã tiếp nhận vận hành và đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, với mục tiêu nâng công suất phục vụ lên 20 triệu khách mỗi năm trước thềm APEC 2027. Công trình được định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của du lịch và kinh tế địa phương trong giai đoạn tới.