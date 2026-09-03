Sân bay Nội Bài đón hơn 3.300 chuyến bay trong dịp nghỉ lễ 2/9

Nhân viên sân bay Nội Bài hỗ trợ hành khách làm thủ tục qua hình thức quét sinh trắc học để giảm thiểu thời gian xếp hàng chờ đến lượt tại quầy, sáng 28/8/2026. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Hôm nay (2/9), cửa ngõ Thủ đô đã nhộn nhịp trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Tại sân bay Nội Bài, điểm nhấn nổi bật trong bức tranh khai thác là sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hành khách khi tham gia làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học tại 12 kiosk được bố trí tại 3 sảnh A, B, E.

Nhờ ứng dụng nhận diện khuôn mặt, quá trình hoàn tất thủ tục hàng không được rút ngắn, nhanh hơn so với phương thức truyền thống và giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng.

Dù lưu lượng ở mức cao, sự chủ động phân luồng từ xa và tăng cường nhân lực tại các điểm chốt đã giúp khu vực quầy thủ tục, điểm soi chiếu an ninh và cửa ra tàu bay luôn được đảm bảo thông thoáng, trật tự. Hành khách di chuyển thuận lợi theo đúng hệ thống biển báo chỉ dẫn và sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ nhân viên tăng cường.

Tính chung đợt nghỉ lễ từ 29/8 đến hết 2/9, tổng sản lượng cất hạ cánh qua sân bay Nội Bài dự kiến đạt 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hành khách ước đạt 531.643 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng công an triển khai phương án tăng cường an ninh cấp độ 1 xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ.

Các lực lượng được huy động tối đa quân số để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực trọng yếu trong và ngoài nhà ga, đồng thời điều tiết luồng giao thông chống ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng phối hợp triển khai các phương án chi tiết đảm bảo phục vụ người dân đi lại dịp cao điểm.

Dù thực tế lượng khách di chuyển ổn định và không tạo ra áp lực quá lớn như dự kiến, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, các phương án phục vụ cùng quyết định tăng tham số điều phối slot tại sân bay Nội Bài lên 44 chuyến/giờ của Cục Hàng không Việt Nam đã đảm bảo tăng hiệu quả và năng lực phục vụ bay giai đoạn cao điểm.

Thời điểm này, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan về bảo đảm an toàn giao thông hàng không, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân nhằm đảm bảo các hãng hàng không có thêm dư địa tăng chuyến, giải tỏa áp lực, cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.