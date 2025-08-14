Sân bay nổi tiếng nhất miền Bắc sắp chứng kiến kỷ lục chưa từng có

Lượng khách quốc tế đạt đỉnh, khách nội địa hứa hẹn bùng nổ

Trước thềm kỳ nghỉ lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Cảng HKQT Nội Bài tính toán sẽ phục vụ một đợt cao điểm hoạt động bay với sản lượng vận chuyển tăng mạnh và hoạt động bay phức tạp.

Theo số liệu dự báo, sản lượng khai thác trong dịp lễ sẽ tăng trưởng đột biến. Đặc biệt, lượng khách quốc tế sẽ ở mức tăng trưởng đỉnh cao, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt khách, con số cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Sự gia tăng này đến từ việc nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự ngày lễ 2/9, cùng với sự kết nối mạnh mẽ của nhiều đường bay quốc tế được khai trương tại Cảng HKQT Nội Bài trong thời gian qua.

Trong khi đó, dòng khách nội địa cũng được dự báo sẽ tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô để tham gia các sự kiện tầm cỡ quốc gia được tổ chức nhân dịp này. Ước tính trong ngày cao điểm nhất, Cảng HKQT Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.

Lượng khách quốc tế sẽ đạt kỷ lục chưa từng có dịp lễ 2/9 này. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Đảm bảo tuyệt đối an toàn bay

Từ ngày 14/8 đến hết ngày 2/9, các hoạt động bay tại Cảng HKQT Nội Bài sẽ diễn ra hết sức nhộn nhịp với nhiều phương thức bay khác nhau. Nhằm đảm bảo thành công của Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như đáp ứng nhu cầu của các đoàn khách quốc tế và đồng bào cả nước đến Hà Nội, các đơn vị liên quan đã thống nhất cao về công tác hiệp đồng chặt chẽ, chủ động tính toán các phương án có thể phát sinh để đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời.

Về phía các hãng hàng không và đơn vị phục vụ, các phương án đã được thống nhất triển khai:

· Duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác Nội Bài (AOCC) để đảm bảo phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống.

· Chủ động di chuyển các tàu bay đỗ qua đêm sang các sân bay lân cận nhằm giảm áp lực và ưu tiên vị trí đỗ cho các chuyến bay quốc tế đến trong dịp Đại lễ.

· Chủ động nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài để sẵn sàng cho các tình huống phát sinh như phải bay chờ vì lý do khai thác hoặc do thời tiết.

Bãi đỗ máy bay của sân bay Nội Bài. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài, chia sẻ: "Các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay tại Cảng đã có nhiều lần phối hợp điều hành hiệu quả các sự kiện kinh tế, chính trị trọng đại của đất nước. Với dịp lễ lớn năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán các phương án linh hoạt khi có các tình huống phát sinh, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Mỗi cán bộ, nhân viên các đơn vị hoạt động tại Cảng rất tự hào với những đóng góp trực tiếp cho Đại lễ quan trọng của đất nước".

