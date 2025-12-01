Sân bay quốc tế Long Thành: 'Chạy nước rút' trước giờ đón chuyến bay đầu tiên

“Vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”

Những ngày cuối tháng 11, phóng viên Tiền Phong đến công trường Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) để ghi nhận không khí thi công, khi chỉ còn ít ngày nữa, nơi đây sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình sân bay Long Thành hiện có tới hàng ngàn công nhân, kỹ sư đang thi công ở nhiều hạng mục dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, giai đoạn 1), đặc biệt là khu vực nhà ga hành khách và các khu vực hạ tầng kỹ thuật về điện, nước. Một đại công trường với các trang thiết bị, máy móc khổng lồ thi công rầm rộ. Từng đoàn xe chở vật tư nối đuôi nhau vào, ra liên tục cùng tiếng máy móc rền vang.

Toàn cảnh công trình sân bay Long Thành

Có mặt tại công trường, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư sân bay Long Thành, cho biết, hiện nay dự án trọng điểm thành phần 3 tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “3 ca, 4 kíp”, thi công “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Các liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công, gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch, ngày 19/12 tới đây, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên.

Về tiến độ, đại diện chủ đầu tư cho biết, gói thầu 4.6 (đường cất/hạ cánh, đường lăn, sân đỗ), đến nay các hạng mục đường cất/hạ cánh đang theo tiến độ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 19/12/2025 và khai thác trong nửa đầu 2026.

Tại gói thầu 4.7 (sân đỗ tàu bay, nhà ga), liên danh nhà thầu đã huy động hơn 1.780 kỹ sư, công nhân và 521 thiết bị. Hiện kết cấu nền đất đã hoàn thiện, khối lượng bê tông xi măng, hệ thống thoát nước đạt hơn 95%. Dự kiến ngày 30/11 sẽ hoàn thành hầm thiết bị phục vụ mặt đất.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc ACV, cho biết, các hạng mục hoàn thành trước 19/12 gồm toàn bộ kết cấu sân đỗ máy bay, hầm thiết bị phục vụ mặt đất; hệ thống thoát nước, hệ thống đèn hiệu khu vực sân đỗ, đường lăn và hệ thống chiếu sáng sân đỗ. Các khu vực chồng lấn với hạ tầng kỹ thuật ngầm sẽ được hoàn thành trước tháng 3/2026.

Đối với gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật), các đơn vị đã thi công đạt gần 50%. Trước ngày 19/12 sẽ hoàn thành tuyến đường trục chính kết nối nhà ga và tuyến đường công vụ vào khu chức năng giai đoạn I. Nhánh cầu cạn bên phải nối vào nhà ga hành khách cũng sẽ hoàn thành trong mốc thời gian này.

Cuối tháng 11, hệ thống cấp điện nguồn cho nhà ga hành khách và Đài Kiểm soát không lưu sẽ được hoàn tất, phục vụ khai thác kỹ thuật trước ngày 19/12.

Đối với gói thầu 4.9 (hệ thống cung cấp nhiên liệu), sẽ hoàn thành tòa nhà và công trình phụ trợ trước ngày 19/12; hạng mục bồn nhiên liệu hoàn thành trước ngày 5/12. Một số thiết bị đặc chủng được đặt từ nước ngoài sẽ hoàn tất lắp đặt cơ khí vào cuối tháng 3/2026.

Tại gói thầu 4.12 (đường cất/hạ cánh thứ 2), công tác nền đất đã cơ bản hoàn thành; cấp phối đá dăm đạt khoảng 80%; kết cấu bê tông xi măng đạt gần 70%.

Đường lăn đang thi công công tác đất đạt 65%, lớp cát và cấp phối đá dăm đạt 55%, bê tông xi măng đạt gần 40%. Nhà thầu sẽ tiếp tục huy động nhân lực và thiết bị để hoàn thành cơ bản các hạng mục bê tông xi măng trước ngày 19/12, đồng bộ với tiến độ nhà ga và chuẩn bị khai thác vào tháng 6/2026.

Tại gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) được bố trí 4.914 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị. Mái kiến trúc đã cơ bản hoàn thành đối với khu cánh và sẽ hoàn tất khu trung tâm trước 30/11. Kết cấu thép khu cầu ống lồng đã hoàn thành. Dự kiến, vách kính khu trung tâm sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

Cần tiếp sức kịp thời

Ông Nguyễn Tiến Việt cho biết, những ngày qua, thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, mùa mưa đến sớm và kéo dài, ảnh hưởng lớn đến các hạng mục ngầm như tunnel, thoát nước, nền đường. Chủ đầu tư đã chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch và biện pháp thi công phù hợp để bảo đảm tiến độ.

Theo ông Việt, dù gặp nhiều khó khăn khách quan, tiến độ các hạng mục vẫn đang bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng và cơ quan quản lý. Tất cả công việc thi công đều được kiểm tra, giám sát và nghiệm thu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, bảo đảm mục tiêu hoàn thành cơ bản trước ngày 19/12/2025 và khai thác thương mại trong nửa đầu 2026.

Để sân bay Long Thành kịp khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026, chủ đầu tư cho biết, với vật liệu đá, dự án hiện còn thiếu khoảng 520.000 m3 do vướng quy định pháp lý. ACV kiến nghị tỉnh Đồng Nai sớm bổ sung khối lượng còn thiếu theo nhu cầu nhà thầu.

Thi công trên công trường sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), được khởi công vào đầu 2021. Dự án có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Khi hoàn thành, sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Ngoài ra, ACV đề xuất, đầu tư ngay đường cất hạ cánh số 3, đồng thời nhanh chóng triển khai giai đoạn II. Theo ACV, việc này không chỉ giúp Long Thành sớm trở thành sân bay trung chuyển quốc tế trong khu vực mà còn tiết giảm chi phí cũng như tác động của công tác thi công tới hoạt động khai thác.

“Nếu tranh thủ nhân công, máy móc, thiết bị sẵn có của các nhà thầu đã và đang thi công hiệu quả đường cất hạ cánh thứ 1, thứ 2 để tiếp tục thi công đường cất hạ cánh thứ 3 ngay từ thời điểm hoàn thành phần xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 là tháng 12/2025, cũng chính là mùa khô 2025-2026, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí huy động nhân sự, máy móc”, đại diện ACV phân tích.

Theo đề xuất của ACV, Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh thứ 3 sẽ bao gồm các hạng mục chính gồm đường cất hạ cánh số 3; hệ thống đường lăn song song; hệ thống thiết bị khu bay và các công trình hạ tầng đồng bộ khác. Ước tính tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh thứ 3 vào khoảng 12.000 tỷ đồng.