Sân bay tại Hàn Quốc áp dụng soi chiếu giày cao gót

Trước đây, quy định tháo giày chỉ áp dụng cho các trường hợp đáng nghi cần xác minh thêm. Tuy nhiên, từ đầu tuần này, quy định soi chiếu giày cao gót sẽ được áp dụng đồng nhất với tất cả hành khách.

"Mặc dù đây không phải là thay đổi lớn đối với đội ngũ an ninh nhưng nó làm rõ hơn những hướng dẫn trước đây về việc tháo giày trong quá trình kiểm tra. Quy định này không liên quan đến tình hình chính trị hiện tại của đất nước và đã được lên kế hoạch từ lâu" - một quan chức sân bay Incheon giải thích.

Quy định mới được triển khai tại cả hai nhà ga 1 và nhà ga 2 của sân bay nhằm tăng cường hiệu quả kiểm tra an ninh, áp dụng với tất cả hành khách sử dụng máy quét an ninh hình trụ.

Đối với những hành khách sử dụng máy quét kiểu cửa truyền thống hoặc mang giày đế thấp như giày thể thao hay dép cao su, hành khách có thể giữ nguyên giày khi kiểm tra.

Máy quét hình trụ tại sân bay Incheon đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống an ninh của sân bay này. Hiện có 41 máy quét hình trụ trong tổng số 58 thiết bị kiểm tra an ninh tại sân bay.

Loại máy này nổi bật với thời gian quét nhanh - trung bình dưới 25 giây mỗi hành khách, so với thời gian kiểm tra kiểu truyền thống lâu hơn nhiều do cần nhân viên kiểm tra bổ sung.

Tuy nhiên, các cơ quan như Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc và cảnh sát lo ngại về hiệu quả của máy quét hình trụ bởi vẫn còn hạn chế trong việc phát hiện các vật lạ nằm từ mắt cá chân trở xuống - "điểm mù" của loại máy này.

Theo các chuyên gia về an ninh, các đồ vật bất hợp pháp như ma túy hoặc vũ khí thường được giấu trong đế hoặc gót giày có thể sẽ không bị phát hiện khi đi qua máy quét hình trụ. Do đó quy định mới có thể giúp quá trình kiểm tra an ninh kỹ càng hơn.

Vào ngày đầu triển khai, sân bay đã theo dõi số lượng hành khách phải tháo giày tại các khu vực kiểm tra vào khung giờ từ 7h - 9h sáng nhằm tối ưu hóa quy trình trong tương lai và giảm thiểu sự bất tiện cho hành khách.