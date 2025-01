Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 4 triệu lượt, cao điểm 970 chuyến bay một ngày

Sản lượng dự kiến cao điểm Tết Nguyên đán 2025 (14/1 – 12/2/2025, tức từ 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng) tại sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 26.000 chuyến bay, với tổng số khoảng 4 triệu lượt hành khách.

Trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ 800 chuyến bay, ngày cao nhất dự kiến 970 chuyến bay. So với cùng kỳ Tết 2024, số chuyến bay tăng hơn 6%, hành khách tăng hơn 5%.

Trong ngày 20/1 tức 21 tháng Chạp, sân bay phục vụ 814 chuyến bay với tổng dự kiến hơn 117.200 khách.

Với dự báo nêu trên, trong bối cảnh hạ tầng của cảng còn hạn chế trong thời gian đợi Nhà ga T3 đưa vào khai thác vào ngày 30/4/2025, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tập trung tối ưu hóa các quy trình khai thác, điều chỉnh khai thác theo hướng linh hoạt và đột phá cải thiện năng lực thông qua giải pháp chuyển đổi số.

Cụ thể như áp dụng và vận hành mô hình phối hợp ra quyết định ACDM giúp tàu bay lăn tiết kiệm trung bình từ 1,2 đến 1,5 phút, với sản lượng khai thác 240.000 lượt/năm thì việc tiết kiệm trên có ý nghĩa quan trọng về môi trường, nhiên liệu. Trên 78% lượt xe ra vào Cảng sử dụng dịch vu thu không tiền mặt, giúp cải thiện tình trạng ùn tắc tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sân bay Tân Sơn Nhất đã điều chỉnh công bố tham số slot một số khung giờ lên 48 chuyến giờ ban ngày và 46 chuyến giờ ban đêm từ ngày 21/1 đến 9/2, giúp các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng lên 18% so với dự kiến trước đó, nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách.

Cảng cũng tăng cường lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại sảnh công cộng, khu vực an ninh soi chiếu và khu vực công an cửa khẩu. Đồng thời yêu cầu các hãng taxi, xe công nghệ tăng lượng cung ứng lên 25 % so với số lượng xe đã đăng ký.