Sân chơi mùa hè sôi động đón Đại lễ và mùa mới tại Vạn Hạnh Mall

Sự kiện bán hàng giảm giá tập trung đón lễ "Happy Holiday Sale – Mừng Đại lễ (18 – 28/4/2024)



Đồng loạt các thương hiệu toàn trung tâm đều giảm giá đặc biệt chỉ dành riêng cho mùa Đại lễ năm nay. Điểm nhấn là ngay tại sảnh sự kiện trung tâm, Vạn Hạnh mall tổ chức sự kiện giảm giá tập trung mừng đại lễ quy mô, kéo dài 10 ngày từ (18 – 28/4) với sự tham gia của gần 30 nhãn hàng, phải kể đến nhãn hàng thể thao chất lượng: Decathlon, Lining, Vans; Thời trang nữ: OLV, Joven, Gigi; Thời trang nam: An Phước, Pierre Cardin, Determinant, Fapas; Phụ kiện, nội y: Casio, Sablanca, Pucini, Lemino, Ceci, Lani, Idigo, Lug.vn, Every is Suday, Amanai, Bonjour; Gia dụng chăm sóc gia đình, thời trang trẻ em: Forever, Akemi, Ngọc Hạnh bedding, Rabity, Baa; Mỹ phẩm chính hãng từ Guardian.

Tưng bừng các hoạt động sôi động đón Đại lễ

Xuyên suốt dịp lễ từ 18/4 đến đầu tháng 5, vào các ngày cuối tuần và ngày Lễ, Vạn Hạnh mall tổ chức hàng loạt hoạt động tiếp đón các khách hàng đến vui chơi, mua sắm với nhiều hình thức đặc biệt vui nhộn, đặc sắc hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho Khách hàng.

Đặc biệt trong 2 ngày 30/4 – 1/5 những sự kiện quy mô, hấp dẫn, bùng nổ với nhiều quà tặng dành cho các bé và cả gia đình tại sảnh sự kiện tầng trệt Vạn Hạnh Mall.

Hoạt náo đón Lễ thu hút được nhiều lượt khách hàng tham gia tương tác

Sân chơi mùa hè đặc sắc



Vạn Hạnh mall kết hợp cùng BigFun và các hãng phim bom tấn chính thức mang sân chơi mùa hè trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới kéo dài từ ngày 29/4 đến hết hè. Mang đến một tổ hợp vui chơi dặc sắc với loạt hoạt động trò chơi thú vị: nhà phao, khu game tương tác, các hoạt động quảng bá phim đình đám Doraemon The Movie: Nobita's Earth Symphony, Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 (Despicable Me 4), Mèo Béo Siêu Quậy - Garfield 2024, … dành riêng cho bé và cả gia đình, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho cả gia đình xuyên suốt mùa hè năm 2024.

Nhà phao BigFun – Sân chơi hè sôi động sẽ tiếp tục xuất hiện tại Vạn Hạnh Mall

Mua sắm, vui chơi khách hàng còn có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng combo nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình khuyến mãi "Mua sắm & rút thăm trúng thưởng tháng 4/2024". Cụ thể, khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày trị giá 1.000.000đ sẽ nhận được 01 phiếu tham gia rút thăm trúng thưởng với tổng trị giá giải thưởng lên đến hơn 140.000.000đ. Chương trình khuyến mại kéo dài từ 12/4 – 26/5/2024.

Trung tâm thương mại Vạn Hạnh. Địa chỉ: Số 11, Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP HCM. Hotline: (028) 3862 55 88. Thông tin truy cập Website: www.vanhanhmall.com hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/VanHanhMall/