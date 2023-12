Sản lượng bán thép của Hòa Phát tháng 11/2023 cao nhất 20 tháng, vượt mốc 700.000 tấn

Tháng 11/2023, Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đã sản xuất 623.000 tấn thép thô, tương đương tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 709.000 tấn, tăng 12% so với tháng 10 và tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng thép xây dựng, thép chất lượng cao tăng 63% so với cùng kỳ đạt 410.000 tấn.Thị trường thép xây dựng trong nước tăng do bắt đầu vào mùa xây dựng và một phần đến từ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều này dẫn đến việc tiêu thụ tại cả 3 miền của Hòa Phát đều ghi nhận sự tăng trưởng. Trong đó, mức tăng cao nhất là khu vực phía Nam tăng 47% so với tháng trước.

Thép HRC Hòa Phát trong tháng vừa qua tương đương tháng trước với gần 270.000 tấn. Bán hàng thép cuộn cán nóng tại khu vực phía Bắc đạt kết quả khả quan, cụ thể là tăng 55% so với tháng 10. Ngoài ra, tập đoàn còn cung cấp 37.000 tấn tôn mạ và 73.000 tấn ống thép các loại ra thị trường trong và ngoài nước. Các sản phẩm hạ nguồn HRC này đạt mức tăng trưởng lần lượt 44% và 34% so với tháng trước.

Lũy kế 11 tháng, Hòa Phát đã sản xuất hơn 6 triệu tấn thép thô, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 5,96 triệu tấn, giảm 10%.

Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 3,3 triệu tấn, giảm 15% so với 11 tháng 2022. Hoạt động xuất khẩu các loại thép này đóng góp 695.000 tấn, giảm 37%. Phôi thép cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu là 109.000 tấn.

Đối với thép HRC, sản lượng bán hàng ghi nhận trên 2,5 triệu tấn, tăng 2%. Sản phẩm hạ nguồn HRC là tôn mạ đạt 304.000 tấn, tăng 2%. Trong khi đó, sản phẩm ống thép bán ra 616.000 tấn, giảm 11% so với 11 tháng 2022.

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á với công suất thép thô 8,5 triệu tấn/năm. Trong đó, phôi thép, thép xây dựng thép chất lượng cao là 5,5 triệu tấn, thép cuộn cán nóng đạt 3 triệu tấn/năm..

Hiện tại, tập đoàn đang triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tại Quảng Ngãi với công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng/năm. Dự kiến khi dự án hoàn thành vào đầu năm 2025, năng lực sản xuất thép thô hàng năm của Hòa Phát sẽ đạt trên 14 triệu tấn, tương đương 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.