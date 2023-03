Sản xuất thép năm 2022 gặp khó, mảng nông nghiệp của ông Trần ĐÌnh Long hoạt động ra sao?

Năm 2022, lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn chiếm tỷ trọng doanh thu 5%. Lợi nhuận lĩnh vực này sụt giảm mạnh so với năm 2021 do ảnh hưởng của suy thoái hậu Covid làm giảm sức tiêu thụ của thị trường.

Trong khi đó chi phí đầu vào tăng cao do nhiều nguyên nhân, điển hình là nông sản thế giới đã thiết lập mặt bằng giá mới do xung đột tại Ukraine, chính sách Zero Covid của Trung Quốc, lạm phát tăng cao ở Mỹ, châu Âu và nhiều nước trên thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng, an ninh lương thực cao. Đầu năm giá heo, trứng và bò đều giảm mạnh, khôi phục lại trong quý 2 và 3, sau đó quay đầu giảm vào quý 4.

Số liệu: Báo cáo thường niên Hòa Phát

Vươn lên Top đầu thị trường heo giống miền Bắc

Sản lượng heo Hòa Phát năm 2022 đạt gần 404.000 con, trong đó heo thành phẩm 352.000 con, tăng 22% so với cùng kỳ 2021

Với khả năng phát triển đàn tốt, sau 6 năm đi vào hoạt động, công ty đưa ra thị trường nguồn heo giống heo thịt chất lượng cao từ hệ thống trang trại tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Bình Phước, Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng. Đặc biệt, năm 2022, Công ty Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát đưa vào hoạt động thêm trang trại Long Hà, tỉnh Bình Phước để tiến tới hoàn thành kế hoạch đến 2025 với tổng quy mô 25.000 con heo nái sinh sản, cung cấp ra thị trường 750.000 con heo thịt thương phẩm/năm.

Sản lượng cám tiêu thụ 332.000 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ 2021, trong đó dùng nội bộ tại các trại của Hòa Phát là 159.000 tấn chiếm 48%.

Trứng gà sạch mỗi ngày đạt 850.000 quả, dẫn đầu miền Bắc

Trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, sản lượng trứng gà sạch Hòa Phát đạt khoảng 850.000 quả/ngày ra thị trường, giữ vững thị phần số 1 về sản lượng cung cấp trứng gà khu vực phía Bắc. Riêng thời điểm đầu tháng 11/2022, sản lượng trứng gà cung cấp cho thị trường đã vượt mốc hơn 1 triệu quả mỗi ngày. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát cung cấp khoảng 500.000 - 550.000 quả trứng gà sạch đã được gia công vào hơn 100 siêu thị, cửa hàng.

Trong năm tới, Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát phấn đấu đạt sản lượng bình quân 900.000 quả/ngày, giữ vững thị phần số 1 về sản lượng cung cấp trứng gà khu vực phía Bắc và nằm trong Top 3 doanh nghiệp sản xuất trứng gà sạch lớn nhất Việt Nam.



Sản lượng bò Úc đạt mức thấp

Hoạt động chăn nuôi, vỗ béo bò Úc thời gian qua gặp nhiều khó khăn, sản lượng bán hàng đạt thấp do nhu cầu thị trường yếu. Thêm vào đó, lượng bò sống nhập lậu từ biên giới Thái Lan, Campuchia, Lào sang Việt Nam ngày càng lớn, ảnh hưởng rõ rệt tới lĩnh vực kinh doanh này của Tập đoàn.

Bò các loại kể cả bò không chính ngạch (không tuân theo mô hình chăm sóc chuẩn quốc tế, không tiêm phòng, giá rẻ...) quay lại cạnh tranh tại thị trường tiêu thụ ở Việt Nam, dẫn tới bò Úc ở phân khúc giá trung bình cao gặp nhiều khó khăn. Thực tế, sản lượng bán hàng bò Úc nguyên con chỉ đạt gần 28.000 con, giảm 45% so với 2021.

Hòa Phát đã tham gia vào mảng nông nghiệp được 7 năm. Cụ thể, tháng 3/2015, tập đoàn công bố đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhắm đến sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản phẩm chất đạm. Mục tiêu của “vua thép” khi đó là chiếm 10% thị phần ngành thức ăn chăn nuôi có quy mô ước tính khoảng 6 tỷ USD, trong thời gian 10 năm. Tập đoàn cũng có kế hoạch tập trung chăn nuôi lợn và bò thịt theo mô hình khép kín.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát là pháp nhân chi phối và quản lý tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát. Hiện công ty có 4 mảng kinh doanh chính là thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò và chăn nuôi gia cầm.

Mặc dù so với mảng thép, doanh thu và lợi nhuận mảng nông nghiệp vẫn còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên với tiềm năng còn lớn, đây là lĩnh vực có thể trở thành động lực tăng trưởng của “vua thép” trong tương lai. Trong quá khứ, Hoà Phát đã rất thành công khi “nhảy” từ lĩnh vực sản xuất máy xây dựng sang ngành thép.