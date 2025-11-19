Sáng 19/11: Giá vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Cập nhật mới nhất vào giữa buổi sáng, giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại sau khi giảm 0,2 - 1,7 triệu đồng trong phiên hôm qua.

Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 148,7 - 150,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua. Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức tăng tương tự, mua - bán ở mức 149,2 - 150,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 145,9 – 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty PNJ và DOJI cùng giữ nguyên mua - bán vàng nhẫn ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 148 - 151 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Ghi nhận lúc 7h00 sáng nay (19/11), giá vàng trong nước vẫn chưa thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 147,8 - 149,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 145,3 – 147,8 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ và DOJI cùng mua - bán vàng nhẫn ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 146,8- 149,8 triệu đồng/lượng.

Nguồn: SJC

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã tăng trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp, được hỗ trợ bởi số liệu việc làm yếu kém của Mỹ.

Ghi nhận lúc 7h15, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.073 USD/ounce, tăng 0,15% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng cũng đã tăng 0,53% trong phiên giao dịch 18/11.

Dữ liệu được công bố hôm thứ Ba cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp đạt mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 10, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng lên 1,9 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10.

"(Dữ liệu) đang thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Điều này đang hỗ trợ vàng và bạc, vốn đang cố gắng chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện kỳ vọng gần 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12, tăng so với mức 46% trước đó vào thứ Ba, nhưng thấp hơn mức 67% ghi nhận vào tuần trước.

Vàng là tài sản an toàn có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp vì đây là tài sản không sinh lời. Giá vàng đã giảm 0,56% vào thứ Năm, hơn 2% vào thứ Sáu tuần trước và gần 1% vào thứ Hai tuần này khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Fed sẽ hạ lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.