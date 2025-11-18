Chiều 18/11: Giá vàng giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 18h, giá vàng không thay đổi nhiều so với đầu giờ chiều và giảm khá mạnh so với cuối ngày hôm qua.

Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 147,8 - 149,3 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 200.000 đồng và giá bán giảm 1,7 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC đóng cửa ở mức 145,3 – 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Công ty PNJ và DOJI niêm yết ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm qua.

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giá mua - bán ở mức 146,8- 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Ghi nhận lúc 15h, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm so với phiên sáng.

Hiện, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với đầu giờ sáng và giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 147,8 - 149,3 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 200.000 đồng và giá bán giảm 1,7 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại các nhà vàng cũng tiếp tục giảm trong phiên chiều.

Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 144,8 – 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với đầu giờ sáng và giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Công ty PNJ và DOJI niêm yết ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với buổi sáng và giảm 900.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giá mua - bán ở mức 146,5- 149,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với phiên sáng và giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Ghi nhận lúc 9h45 sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với cuối ngày hôm qua.

Hiện, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng có mức giảm tương tự, xuống mua - bán ở mức 148,3 - 149,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại các nhà vàng cũng giảm trong sáng nay.

Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 145,3 – 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Công ty PNJ và DOJI niêm yết ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giá mua - bán ở mức 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 7h00 sáng nay (18/11), giá vàng trong nước vẫn chưa thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Hiện, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá mua - bán ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại các nhà vàng cũng chưa thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 146,5 – 149 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ và DOJI niêm yết ở mức 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giá mua - bán ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã lao dốc mạnh trong tối qua và rạng sáng ngày hôm nay. Ghi nhận lúc 7h00, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.031 USD/ounce, giảm 0,36% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng cũng đã giảm gần 1% trong phiên giao dịch 17/11.

Giá vàng giảm vào thứ Hai, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và thị trường giảm kỳ vọng về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế sắp được công bố có thể cung cấp manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: "Thị trường đang chứng kiến "một số biến động giằng co trước thềm công bố dữ liệu kinh tế quan trọng sau khi chính phủ Hoa Kỳ mở cửa trở lại".

"Hiện tại, kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất đang ít đi, điều này làm giảm sự lạc quan về giá vàng."

Trong tuần này, dữ liệu việc làm tháng 9 và biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed, nơi cơ quan này đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, sẽ được công bố.

Trong khi đó, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed duy trì lập trường cứng rắn về việc cắt giảm lãi suất cho cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ vào tháng 12.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 45%, giảm so với mức hơn 60% của tuần trước.

Vàng là tài sản an toàn có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp vì đây là tài sản không sinh lời.