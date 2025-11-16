Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

16-11-2025 - 11:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

Giá vàng trong nước liên tục biến động theo giá thế giới, vàng miếng SJC tăng thêm hàng triệu đồng.

Sáng chủ nhật, 16-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, dù giảm hơn 3 triệu đồng so với mức cao nhất trong tuần nhưng so với cuối tuần trước, loại vàng này vẫn tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng. 

Cụ thể, tuần qua giá vàng miếng áp sát mốc đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng từng lập hồi tháng 10, lên tới 154,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, ngay sau đó đã lao dốc trở lại vào cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 3,2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng giảm cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.082 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến sự biến động rất mạnh của kim loại quý, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần qua lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi lao dốc vì bị bán tháo vào cuối tuần.

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC chốt tuần tăng mạnh

Theo giới phân tích, tâm điểm của thị trường tuần này là việc chính phủ Mỹ tái hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa nhưng nỗi lo về những bất ổn kinh tế khiến giới đầu tư bán tháo vàng, bạc và tiền số vào phiên cuối tuần.

Sức ép giảm giá của vàng trong ngắn hạn vẫn còn hiệu hữu, theo các chuyên gia tại cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco.

Cụ thể, trong 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; nhưng có tới 47% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 35% cho rằng giá đi ngang.

Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 230 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng. Cụ thể, có tới 66% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Với quan điểm cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói rằng trừ khi thị trường chứng khoán chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, giá vàng cũng sẽ chịu áp lực đi xuống. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 dù chịu áp lực bị bán mạnh trong tuần qua nhưng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên 6.600 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 15/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm mạnh

Theo Thái Phương

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 15/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm mạnh

Ngày 15/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm mạnh Nổi bật

Lo ngại giá nhà, lãi suất cho vay đồng loạt tăng

Lo ngại giá nhà, lãi suất cho vay đồng loạt tăng Nổi bật

Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội để ngân hàng đón dòng vốn xanh toàn cầu

Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội để ngân hàng đón dòng vốn xanh toàn cầu

09:25 , 16/11/2025
Sàn giao dịch vàng không phải chiếc 'đũa thần' giải mọi bài toán trong một đêm

Sàn giao dịch vàng không phải chiếc 'đũa thần' giải mọi bài toán trong một đêm

08:07 , 16/11/2025
Loạt ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm: Nhà băng nào đang trả từ 8%/năm trở lên?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm: Nhà băng nào đang trả từ 8%/năm trở lên?

21:24 , 15/11/2025
Nhiều ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức khách hàng phục hồi sau bão, lũ

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức khách hàng phục hồi sau bão, lũ

18:41 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên