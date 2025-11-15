Ngày 15/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm mạnh

Sáng nay, thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh mạnh. Giá vàng nhẫn PNJ giảm xuống 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), mất tới 2,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty SJC cũng hạ về 146,5 - 149 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 2,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng tại hai thương hiệu này hiện ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng, tiếp tục giảm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng được niêm yết tại Công ty SJC.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở mức 4.080 USD/ounce, mất hơn 90 USD so với phiên liền trước. Dù vàng vẫn duy trì được mặt bằng trên 4.000 USD/ounce, các chuyên gia cho rằng việc không vượt qua được vùng 4.200 USD/ounce cho thấy thị trường cần thêm thời gian tích lũy trước khi có thể quay lại ngưỡng đỉnh lịch sử.

Diễn biến giằng co diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất của Fed trong tháng 12 đang suy yếu rõ rệt. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường chỉ còn đánh cược dưới 50% khả năng hạ lãi suất – giảm mạnh so với mức hơn 90% cách đây một tháng.

Việc chính phủ Mỹ kết thúc đợt đóng cửa 43 ngày, dài nhất lịch sử khiến nhiều dữ liệu kinh tế bị thiếu hoặc sai lệch. Một số quan chức Fed vì vậy tỏ ra thận trọng, cho rằng họ “không có đủ dữ liệu chất lượng” để đưa ra quyết định trong cuộc họp tháng tới.

Sự thiếu chắc chắn này đang gây áp lực lên vàng. Dù giá thế giới vẫn tăng 2,4% trong tuần và mức giá này vẫn kém gần 3,5% so với đỉnh đạt được hôm thứ Năm.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, nhận định: “Đà tăng của vàng đang bị thử thách khi giá giảm hơn 3% chỉ trong một phiên. Tâm lý ngắn hạn phụ thuộc mạnh vào tín hiệu chính sách từ Fed. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ rủi ro vĩ mô kéo dài và nhu cầu mua từ ngân hàng trung ương.”

Theo chuyên gia Hill, việc vàng trụ được trên 4.000 USD/ounce vẫn là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đảm bảo xu hướng: “Nếu thủng 4.000 USD và đặc biệt là mức đáy 3.886 USD của cuối tháng 10, thị trường có thể chứng kiến nhịp bán mạnh, đưa giá về 3.748 USD. Dù xu hướng dài hạn nghiêng về bên mua, ngắn hạn vẫn còn biến động.”

Ông Christopher Vecchio (Tastylive.com) cho rằng việc thiếu dữ liệu kinh tế do đóng cửa chính phủ sẽ không làm thay đổi định hướng chính sách dài hạn, Ông cho rằng các nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội để tăng tỷ trọng vàng.

Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi ông Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures: “Chỉ cần vàng giữ trên 3.900 USD/ounce, xu hướng tăng vẫn rất khỏe. Nhà đầu tư đã nhìn nhận vàng như một tài sản chiến lược và nên sở hữu dài hạn.”

Trong thời gian chờ các dữ liệu bị trì hoãn được cập nhật lại, thị trường sẽ theo dõi sát các báo cáo sơ bộ về sản xuất khu vực và thị trường nhà ở để đánh giá sức khỏe kinh tế Mỹ.