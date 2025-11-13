Chiều 13/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng, trở lại mốc 154 triệu đồng/lượng

Chiều nay, nhiều doanh nghiệp vàng tiếp tục điều chỉnh tăng thêm khoảng 700.000 đồng/lượng so với thời điểm mở cửa, nâng mức tăng so với cuối phiên hôm qua lên trung bình 2,5 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 151,3 – 154,3 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng; SJC 149,7 – 152,2 triệu đồng/lượng; và DOJI 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại các thương hiệu này cũng ghi nhận ngưỡng bán ra khoảng 154 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào phổ biến trong vùng 152 – 152,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 4.206 USD/ounce, tăng 17 USD so với mở cửa phiên giao dịch.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. (Nguồn: Kitco News)

--

Tại thời điểm khảo sát hiện tại, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng mạnh so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 150,6 – 153,6 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn, vàng miếng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay.

Công ty SJC điều chỉnh tăng mạnh hơn, lên 149 – 151,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 2 triệu đồng/lượng. Tại DOJI và PNJ, vàng nhẫn được giao dịch quanh 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng, tăng trung bình 1,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu hiện đã niêm yết lên mức 151,8 – 153,3 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu như PNJ, SJC và DOJI cũng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng trong vùng 151,3 – 153,3 triệu đồng/lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng đồng loạt tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

-

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, PNJ điều chỉnh giá vàng nhẫn lên mức 148,4 - 151,2 triệu đồng/lượng, tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Công ty SJC cũng tăng giá vàng nhẫn lên mức 147,2 - 149,7 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại 2 doanh nghiệp này không có sự điều chỉnh so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, vẫn ở mức 149,5 – 151,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhà vàng Mi Hồng điều chỉnh tăng giá vàng miếng và vàng nhẫn lên 150,7 - 151,5 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.190 USD/ounce, giảm nhẹ 4 USD so với phiên liền trước.

Hợp đồng tương lai vàng đã tăng gần 200 USD chỉ trong ba phiên, tương đương mức tăng khoảng 5%, đưa giá trở lại trên vùng tâm lý quan trọng 4.200 USD/ounce.

Đáng chú ý, sức mua trên thị trường quốc tế cho thấy dòng tiền vẫn duy trì xu hướng tích lũy. SPDR Gold Shares – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã mua thêm 170 tấn vàng từ đầu năm, mức mua mạnh nhất trong 5 năm. Theo InvestingLive, lực bắt đáy tại khu vực 4.100 USD/ounce xuất hiện dày đặc, củng cố vai trò của vùng giá này như một hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Dù vậy, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Giá vàng đã trải qua nhịp điều chỉnh mạnh sau khi lập đỉnh 4.381 USD/ounce ngày 21/10, có thời điểm rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce. Thị trường đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn để xác định liệu xu hướng tăng đã thực sự quay trở lại.

Theo giới phân tích, vàng sẽ được hỗ trợ mạnh nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố khả năng Fed nới lỏng chính sách trong thời gian tới. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị leo thang tại nhiều khu vực, bao gồm cả châu Á, vẫn giúp vàng duy trì sức hấp dẫn với vai trò tài sản trú ẩn.

Tính từ đầu năm, vàng đã tăng hơn 55% và đang trên đà ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, nhờ sự kết hợp giữa dòng vốn phòng thủ và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.

Bà Hebe Chan, chuyên gia tại Vantage Markets (Melbourne), nhận định đà phục hồi trở lại trên mốc 4.100 USD/ounce phản ánh “tâm lý bất an tiềm ẩn” sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 42 ngày. “Những hệ quả dây chuyền từ lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử Mỹ có thể vẫn để lại dấu vết, duy trì nhu cầu trú ẩn đối với vàng dù tâm lý thị trường đang cải thiện,” bà nói.

Theo bà Chan, việc Mỹ khôi phục công bố dữ liệu kinh tế có thể củng cố kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, một yếu tố thuận lợi cho vàng – tài sản không sinh lợi suất.

Trong khi đó, bà Charu Chanana, chiến lược gia trưởng tại Saxo Markets (Singapore), cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trước khi bật tăng mạnh trở lại vào năm 2026. “Dòng vốn có thể dịch chuyển khỏi các tài sản bị mua quá mức như vàng và cổ phiếu AI, sang những lĩnh vực ít được chú ý hơn,” bà nhận định.