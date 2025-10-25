Sáng 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, ghi nhận lúc 8h45 sáng nay, cả giá vàng nhẫn và vàng miếng đều tăng so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 so với mức đóng cửa hôm qua. DOJI tăng 1 triệu đồng ở giá mua và giá bán tăng 700.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, giá mua tăng .

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC giao dịch ở mức 146,1 – 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua. Cũng tăng 700.000 đồng/lượng, Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 1 triệu đồng ở giá mua và 700.000 đồng ở giá bán, lên mua - bán ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua - bán ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn bán ra tại các nhà vàng hiện chênh nhau tới 3,8 - 4,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.111,2 USD/ounce, giảm 3,29% so với cuối tuần trước.

Giá vàng đã thu hẹp mức giảm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, tuy nhiên kim loại này có tuần giảm giá đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tục.

Dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tính đến tháng 9 tăng 3,0% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với kỳ vọng tăng 3,1% của các nhà kinh tế.

"Vàng và bạc tăng vọt khi CPI cốt lõi tháng 9 thấp hơn kỳ vọng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để ngăn chặn hoàn toàn đợt bán tháo trong tuần này. Diễn biến giá cho thấy vàng cần giảm thêm một nhịp nữa trước khi ổn định", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục là 4.381,21 đô la vào thứ Hai, nhưng đã lao dốc mạnh sau đó, khi các nhà đầu tư chốt lời và dấu hiệu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dịu bớt đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận vào thứ năm rằng Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, trước thời hạn Mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 1/11.

Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết: "Nếu (giá vàng) giảm xuống dưới 4.000 đô la, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn nữa trên thị trường, có thể xuống tới 3.850 đô la, mức hỗ trợ chính tiếp theo".