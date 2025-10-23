Tối 22/10, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, về sát mốc 4.000 USD/ounce

Ghi nhận lúc 23h40 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay giảm 1,6% xuống còn 4.055 USD/ounce và có thời điểm giảm về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới đã giảm 5,29% trong phiên giao dịch 21/10 - mức giảm theo ngày mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Giá vàng đã nhiều lần lập kỷ lục và tăng 54% trong năm nay, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed và dòng vốn mạnh đổ vào các quỹ ETF.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: "Với động thái tăng giá mạnh mẽ trong vài tuần qua, chúng tôi không hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy một chút hoạt động chốt lời trước báo cáo CPI của Mỹ vào thứ Sáu".

Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ Sáu, bị trì hoãn do tình trạng đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ đang diễn ra, dự kiến sẽ cho thấy lạm phát cơ bản giữ ở mức 3,1% trong tháng 9.

Các nhà đầu tư gần như chắc chắn khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới. Vàng, một tài sản không sinh lời, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trong khi đó, Nga mới đây cho biết rằng họ vẫn đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về cuộc gặp tiềm năng giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong một lưu ý: "Chúng tôi vẫn duy trì triển vọng tăng giá đối với vàng và bạc vào năm 2026 và sau đợt điều chỉnh rất cần thiết, các nhà giao dịch có thể sẽ tạm dừng để suy nghĩ trước khi kết luận rằng những diễn biến thúc đẩy đà tăng giá lịch sử trong năm nay vẫn chưa kết thúc".



