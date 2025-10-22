Vì sao giá vàng rớt mạnh trong đêm 21/10?

Phiên giao dịch thứ Ba, giá vàng thế giới đã chứng kiến mức giảm mạnh hiếm thấy. Với mức giảm tới hơn 6%, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013 đến nay.

Nhà đầu tư không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến vàng đang áp sát mốc 4.400 USD/ounce thì quay đầu lao dốc, lần lượt mất các mốc quan trọng và cuối cùng rớt xuống dưới 4.100 USD/ounce.

Diễn biến này xảy ra khi nhiều chuyên gia phân tích đã cảnh báo về một nhịp điều chỉnh tất yếu sau chuỗi tăng quá nóng.

Theo Financial Times, bà Nicky Shiels, chuyên gia phân tích của MKS Pamp nhận định, giá vàng đã tăng quá nhanh, quá cao và thị trường đang bước vào giai đoạn 'quá mua' rõ rệt. Theo bà Shiels, chỉ trong 6 tuần qua, giá vàng đã tăng hơn 1.000 USD, tương đương 25% trong vòng hai tháng, "một mức tăng nằm ngoài quỹ đạo thông thường."

Giới phân tích cho rằng đà tăng phi mã của vàng trong năm nay được thúc đẩy bởi lo ngại về nợ công toàn cầu, sức khỏe của đồng USD và làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn giữa bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ – Trung leo thang.

Tuy nhiên, cú sụt mạnh ngày 21/10 được cho là do một loạt yếu tố cộng hưởng bao gồm: Dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, giúp tâm lý rủi ro phục hồi; Đồng USD bật tăng trở lại, khiến vàng – được định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn; Thị trường thiếu dữ liệu mới về vị thế đầu tư trên thị trường phái sinh, do chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, khiến nhà đầu tư thiếu căn cứ ra quyết định.

Đợt bán tháo diễn ra đúng lúc mùa mua vàng Diwali tại Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới đi đến hồi kết, trước khi bước vào mùa cưới truyền thống.

Cùng với đó, nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương là động lực chính của đà tăng năm nay, hiện có dấu hiệu chững lại. Trước đó, nhiều ngân hàng trung ương đã mua ròng vàng quy mô lớn nhằm đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ở cấp độ bán lẻ, "cơn sốt vàng toàn cầu" lan rộng khi hàng dài người xếp hàng mua vàng tại các cửa hiệu, góp phần thổi bùng đà tăng trong những tuần gần đây cho đến khi làn sóng chốt lời ập đến.

Một nhà giao dịch tại London nhận xét: "Sau những tháng tăng giá chưa từng có, thị trường vàng giờ đang bước vào giai đoạn cần thiết để 'hạ nhiệt'. Đây không phải là dấu chấm hết, mà là lúc để kiểm chứng sức bền thực sự của cơn sốt vàng năm 2025."

Trong khi đó, theo The Wall Street Journal, bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB nhận định, đợt giảm này có thể bắt nguồn từ việc định giá vàng đã bị đẩy lên quá cao cùng với kỳ vọng lạm phát Mỹ (CPI) thấp hơn dự đoán, khiến nhà đầu tư tạm thời chốt lời. "Việc giá vàng giảm không hẳn là tín hiệu tiêu cực – nó cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ được sự tỉnh táo, không quá hưng phấn, và rằng đà tăng của vàng cũng có giới hạn," bà viết. Dù mức giảm lần này mạnh hơn dự kiến, bà Brooks nhấn mạnh các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của vàng và bạc vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm lo ngại về nợ công, bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều rủi ro.

Lan Anh