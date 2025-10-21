Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiều 21/10: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm mạnh sau khi lập đỉnh

21-10-2025 - 16:36 PM | Tài chính - ngân hàng

Sau khi bật tăng mạnh và lập đỉnh mới vào sáng 21/10, giá vàng trong nước đã đồng loạt hạ nhiệt trong buổi chiều.

Ghi nhận lúc 16h10, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng. So với mức cao điểm buổi sáng, giá vàng miếng SJC tại các nhà vàng này đã giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng miếng 2,1 triệu đồng/lượng, xuống mua - bán ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các nhà vàng cũng giảm mạnh 1 - 2,1 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh điểm sáng nay. 

Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 149,6 – 151,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Công ty PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng, xuống niêm yết ở mức 149,5 – 152,4 triệu đồng/lượng; DOJI cũng giảm giá mua 1,7 triệu đồng và giảm giá bán 2,1 triệu đồng, xuống mua - bán ở mức 149,8 – 152,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch, xuống mua - bán ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng

Nguồn: Bảo Tín Minh Châu

Dù đã hạ nhiệt đáng kể so với mức cao điểm buổi sáng, giá vàng miếng SJC hiện vẫn tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, còn giá vàng nhẫn tăng 0,8 - 1,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã lao dốc mạnh trong chiều nay. Ghi nhận lúc 16h25, giá vàng quốc tế giao ngay ở mức 4.265 USD/ounce, giảm hơn 2% so với mức đóng cửa hôm qua.

Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng vọt gần 2,4% vào ngày Thứ Hai (20/10) và xác lập mức giá đóng cửa cao kỷ lục 4.356 USD/ounce.

Sáng 21/10: Giá vàng trong nước cao kỷ lục, Bảo Tín Minh Châu nâng lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

