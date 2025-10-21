Sáng 21/10: Giá vàng trong nước cao kỷ lục, Bảo Tín Minh Châu nâng lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 10h20, Bảo Tín Minh Châu đã niêm yết bảng giá mới với việc tăng mạnh cả giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Trong đó, giá vàng miếng niêm yết ở mức 154,1 - 154,6 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn tăng 2 triệu đồng/lượng, lên mua - bán ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng - mức cao kỷ lục.

Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi giá mua - bán vàng miếng nhưng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng đối với giá vàng nhẫn so với đầu giờ sáng. Hiện, giá mua - bán vàng miếng SJC tại nhà vàng này ở mức 154,1 - 154,6 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn mua - bán ở mức 157 - 158 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 153,5 - 154,6 triệu đồng/lượng. So với mức đóng cửa hôm qua, giá vàng miếng SJC tại các nhà vàng này đã tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tại hầu hết nhà vàng sáng nay cũng tăng mạnh. Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 151,1 – 153,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ tăng 3,5 triệu đồng/lượng, lên niêm yết ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng; DOJI cũng mua - bán ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng, giá mua tăng 2,5 triêu đồng và giá bán tăng 3,2 triệu đồng.

Tại thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 8h50 (giờ Việt Nam) ở mức gần 4.345 USD/ounce, giảm nhẹ 0,18% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng vọt gần 2,4% vào ngày Thứ Hai (20/10) và xác lập mức giá đóng cửa cao kỷ lục 4.356 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trong sáng nay.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu chưa thay đổi so với cuối phiên hôm qua. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch, lên mua - bán ở mức 156 - 157 triệu đồng/lượng

Tại thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 7h50 (giờ Việt Nam) ở mức gần 4.365 USD/ounce, tăng 0,23% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng vọt gần 2,4% vào ngày Thứ Hai (20/10) và xác lập mức giá đóng cửa cao kỷ lục 4.356 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới và nhu cầu trú ẩn gia tăng, khi các nhà đầu tư chờ đợi các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc và dữ liệu lạm phát.

Jeffrey Christian, đối tác quản lý của CPM Group, cho biết những lo ngại về chính trị và kinh tế đang đẩy giá lên cao trở lại sau đợt bán tháo mạnh vào thứ sáu. Ông nói thêm: "Chúng tôi dự đoán giá sẽ tăng cao hơn trong vài tuần và vài tháng tới, và chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá sớm đạt mức 4.500 USD/ounce".

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài sang ngày thứ 20 cũng làm chậm trễ việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách rơi vào tình trạng thiếu dữ liệu trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Trong khi đó, các nhà giao dịch đang kỳ vọng 99% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, và một lần cắt giảm nữa vào tháng 12. Vàng, một tài sản không sinh lời, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi thông tin cập nhật về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, sau khi Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ diễn ra.

Giá vàng thế giới đang hướng tới tuần tăng giá thứ 10 liên tiếp và đã tăng hơn 66% trong năm nay, do căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, sự dịch chuyển khỏi đồng đô la và dòng vốn đổ vào các quỹ giao dịch vàng lớn. Kỳ vọng vào việc Mỹ cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý này.

Trong nước, giá vàng miếng ghi nhận lúc 8h00 chưa thay đổi so với cuối phiên hôm qua. Cụ thể, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các nhà vàng đầu sáng nay cũng không có sự thay đổi. Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 148 – 150,2 triệu đồng/lượng; công ty PNJ niêm yết ở mức 148 – 151 triệu đồng/lượng; còn DOJI ở mức 149 – 151,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua - bán ở mức 155 - 156 triệu đồng/lượng.