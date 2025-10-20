Tối ngày 20/10, giá vàng thế giới tăng vọt và áp sát đỉnh lịch sử

Ghi nhận vào tối ngày 20/10, giá vàng thế giới đã tăng mạnh trở lại sau phiên giảm sâu vào thứ Sáu tuần trước. Theo đó, giá vàng giao ngay lúc 22h05 (giờ Việt Nam) tăng hơn 2% so với mức đóng cửa tuần trước, lên gần 4.337 USD/ounce, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng 3,4% lên gần 4.358 USD/ounce.

Nguồn: Kitco.com

Trước đó, giá vàng giao ngay đã đạt mức cao kỷ lục là 4.378,69 USD/ounce vào thứ Sáu, nhưng đóng cửa giảm 1,8% - mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 5 - sau khi những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm giảm bớt một số lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc.

Jeffrey Christian, đối tác quản lý của CPM Group, cho biết những lo ngại về chính trị và kinh tế đang đẩy giá lên cao trở lại sau đợt bán tháo mạnh vào thứ sáu. Ông nói thêm: "Chúng tôi dự đoán giá sẽ tăng cao hơn trong vài tuần và vài tháng tới, và chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá sớm đạt mức 4.500 USD/ounce".

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài sang ngày thứ 20 cũng làm chậm trễ việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách rơi vào tình trạng thiếu dữ liệu trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Trong khi đó, các nhà giao dịch đang kỳ vọng 99% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, và một lần cắt giảm nữa vào tháng 12. Vàng, một tài sản không sinh lời, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi thông tin cập nhật về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, sau khi Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ diễn ra.



