Sáng chế làm rung chuyển ngành viễn thông: 7.000 km sợi quang mảnh như tóc đủ tải 25.000 bộ phim HD/giây, 75% dân số thế giới có thể cùng nghe nhạc

Theo Live Science, tập đoàn công nghệ Meta vừa công bố kế hoạch triển khai Petal, tuyến cáp quang biển thế hệ mới dài khoảng 7.000 km, kết nối Mỹ và Pháp qua Đại Tây Dương.

Mỗi sợi quang có độ dày xấp xỉ một sợi tóc người, chỉ đo được 125 micromet đường kính. Theo các kỹ sư của Meta, Petal sẽ chứa 24 cặp sợi quang lõi kép, tổng cộng có 96 lõi sợi quang riêng lẻ và cho phép nó truyền tải lượng dữ liệu tương đương với 48 cặp sợi quang thông thường.

Petal có khả năng truyền tải dữ liệu lên tới 1 petabit mỗi giây, tương đương 1 triệu gigabit/giây (Gbps). Đây là tốc độ gấp đôi năng lực của các hệ thống cáp quang biển hiện nay có chiều dài tương đương.

Để hình dung, công suất truyền tải này tương đương khoảng 125 terabyte dữ liệu mỗi giây, đủ để tải khoảng 25.000 bộ phim HD có dung lượng 5 GB mỗi phim chỉ trong một giây.

Meta thậm chí đưa ra một phép so sánh ấn tượng hơn. Năng lực truyền tải của Petal về lý thuyết đủ để phục vụ nhu cầu nghe nhạc trực tuyến đồng thời của khoảng 75% dân số thế giới.

Theo kế hoạch, Petal sẽ đi vào hoạt động năm 2029, trở thành tuyến cáp biển đầu tiên cung cấp năng lực truyền tải ở cấp độ petabit trên khoảng cách xuyên đại dương.

Khác với mạng Internet không dây hay vệ tinh, cáp quang biển truyền dữ liệu bằng tín hiệu ánh sáng qua các sợi quang đặt dưới đáy đại dương. Đây là hạ tầng chủ chốt giúp kết nối các trung tâm dữ liệu và vận chuyển phần lớn lưu lượng dữ liệu quốc tế.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và các dịch vụ trực tuyến đang khiến nhu cầu truyền tải dữ liệu giữa các châu lục tăng mạnh.

Việc nâng công suất cáp biển lên cấp độ petabit được kỳ vọng giúp các tập đoàn công nghệ mở rộng kết nối giữa những trung tâm dữ liệu khổng lồ, giảm nguy cơ nghẽn mạng và đáp ứng nhu cầu hạ tầng cho các hệ thống AI trong tương lai.

Meta cho biết tập đoàn sẽ trực tiếp tài trợ và vận hành Petal. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn trong giai đoạn phát triển, nên công suất 1 triệu Gbps là mục tiêu thiết kế, chưa phải tốc độ đã được kiểm chứng trong vận hành thương mại.

Theo LiveScience