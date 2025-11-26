Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng kiến phát triển 'Không gian thể thao thanh niên' – điểm hẹn năng lượng mới của giới trẻ

26-11-2025 - 22:44 PM | Sống

Một dự án xây dựng không gian thể thao khắp cả nước mang đến môi trường tập luyện hiện đại, an toàn và truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam.

Trong bối cảnh giới trẻ hiện nay đang gặp nhiều hạn chế về không gian rèn luyện thể chất, TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai dự án ‘Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ’, mang đến môi trường tập luyện hiện đại, an toàn và truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam.

Sáng kiến phát triển 'Không gian thể thao thanh niên' – điểm hẹn năng lượng mới của giới trẻ- Ảnh 1.

Dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” tiếp tục mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng

Khởi động từ năm 2024, dự án đặt mục tiêu nâng cấp và cải tạo 20 sân chơi thể thao trong 3 năm, đáp ứng nhu cầu vận động đa dạng của cộng đồng với các bộ môn như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, pickleball, cùng khu tập thể dục ngoài trời. Ngay trong năm đầu tiên, dự án đã hoàn thiện 9 sân tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TP.HCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương. Tiếp nối thành công đó năm 2025, 05 sân tiếp theo tại Tuyên Quang, Gia Lai, Đà Nẵng, Hải Phòng và mới nhất là Thái Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động, mang đến môi trường rèn luyện mới mẻ và thúc đẩy phong trào thể thao địa phương.

Chia sẻ về dự án, Ông Nguyễn Quang Hiền Huy – Tổng Giám đốc TCP Việt Nam khẳng định: "Trong bối cảnh nhiều bạn trẻ hiện nay gặp hạn chế về không gian và điều kiện để rèn luyện thể chất, việc phát triển những địa điểm tập luyện hiện đại trở nên vô cùng cần thiết. Những không gian thể thao vừa được khánh thành không chỉ đáp ứng nhu cầu đó mà còn khơi dậy tinh thần kỷ luật, ý chí bền bỉ và lối sống tích cực trong giới trẻ”.

Không chỉ dừng lại ở các con số, dự án còn cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng. Chị Đỗ Thị Kim Hoa – Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia chia sẻ tại buổi lễ khánh thành sân Thái Nguyên: "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ là mô hình thiết thực, giúp thanh niên địa phương có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Việc hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội cũng đã góp phần mở rộng tác động của chương trình, đảm bảo các sân chơi được khai thác hiệu quả và bền vững nhất."

Sáng kiến phát triển 'Không gian thể thao thanh niên' – điểm hẹn năng lượng mới của giới trẻ- Ảnh 2.

Hành trình “Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” dài hạn cùng Không gian Thể thao Thanh niên

Với cách tiếp cận từ thực trạng – nhu cầu thực tế – hành động thiết thực, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” không chỉ mang đến địa điểm tập luyện hiện đại mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần sống khỏe, sống năng động trong cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đây chính là minh chứng cho việc đầu tư vào thế hệ trẻ chính là đầu tư cho tương lai bền vững của đất nước.

Thời điểm chơi thể thao, đánh pickleball bào mòn sức khỏe, phá giấc ngủ: Bác sĩ cảnh báo

Ngọc Mai

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại lá Việt Nam từng “cho không ai lấy”, nay được Trung Quốc bao tiêu, giúp dân "hái" tiền tỷ

Loại lá Việt Nam từng “cho không ai lấy”, nay được Trung Quốc bao tiêu, giúp dân "hái" tiền tỷ Nổi bật

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của miếng da sau cạp quần

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của miếng da sau cạp quần Nổi bật

Sau trung niên mới nhận ra: Bố mẹ càng “lười biếng” 1 việc, tương lai con cái càng dễ hiếu thảo, thành công

Sau trung niên mới nhận ra: Bố mẹ càng “lười biếng” 1 việc, tương lai con cái càng dễ hiếu thảo, thành công

22:32 , 26/11/2025
Mua gà rán nguyên con chỉ 7.000 đồng, cô gái "cười ngất" trước cách làm của người bán hàng

Mua gà rán nguyên con chỉ 7.000 đồng, cô gái "cười ngất" trước cách làm của người bán hàng

21:50 , 26/11/2025
Buồn của phú nhị đại thừa kế 186 tỷ đồng từ cha mẹ tỷ phú: Tuổi xế chiều không nhà, không xe, trở thành người vô gia cư lang thang trên phố

Buồn của phú nhị đại thừa kế 186 tỷ đồng từ cha mẹ tỷ phú: Tuổi xế chiều không nhà, không xe, trở thành người vô gia cư lang thang trên phố

21:26 , 26/11/2025
Người dân các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng cần đặc biệt lưu ý, làm những việc này trước 28/11

Người dân các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng cần đặc biệt lưu ý, làm những việc này trước 28/11

21:12 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên