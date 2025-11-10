Sáng nay, Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Theo thông cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, sáng 10/11, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự; tiếp đó truyền hình, phát thanh trực tiếp về Lễ tuyên thệ nhậm chức của nhân sự lãnh đạo do Quốc hội bầu.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.

Theo quy định của Hiến pháp và Nội quy kỳ họp, có 4 chức danh lãnh đạo cấp cao sau khi được Quốc hội bầu phải tuyên thệ nhậm chức, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố sáng 4/11, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên quan đến công tác nhân sự của Tòa án Nhân dân Tối cao, sáng 4/11, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Cũng trong ngày 4/11, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.