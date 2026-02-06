Sang tận Hàn để chụp ảnh cây lá vàng sống ảo, khách Việt ngỡ ngàng vì mùi lạ dưới gốc cây

Những năm gần đây, Hàn Quốc luôn nằm trong danh sách điểm đến yêu thích của du khách Việt, đặc biệt vào mùa thu. Không chỉ bởi khí hậu dễ chịu, ẩm thực hấp dẫn hay các con phố ngập sắc vàng lá rơi, mà còn vì vô số góc check-in "đẹp như phim" được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Và giống như rất nhiều người khác, chị Huyền Lưu (Hà Nội) cũng quyết định dành kỳ nghỉ của mình để sang Hàn Quốc, với một mục tiêu khá rõ ràng: săn ảnh cùng cây ngân hạnh - loài cây nổi tiếng mỗi độ thu về lại phủ kín lá vàng rực, tạo nên khung cảnh lãng mạn chẳng kém gì trong các bộ phim truyền hình.

(Ảnh: @photographer_j.star)

Theo chia sẻ của Huyền Lưu, cô đã lên sẵn lịch trình ghé một địa điểm trồng nhiều cây ngân hạnh ở Seoul - nơi từng xuất hiện dày đặc trên Instagram và TikTok với những bức ảnh "đỉnh cao sống ảo". Đúng như mong đợi, khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi trầm trồ: cả con đường nhuộm màu vàng, lá rơi đầy lối đi, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo nên không gian đẹp đến mức chỉ muốn giơ máy ảnh lên chụp liên tục.

"Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là đẹp quá, đứng góc nào cũng ra ảnh, đúng kiểu mùa thu Hàn Quốc trong tưởng tượng," Huyền kể.

Thế nhưng, khoảnh khắc mộng mơ ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi cô quyết định đứng sát dưới gốc cây để tạo dáng. Chỉ vài giây sau, một mùi khó chịu bất ngờ xộc thẳng lên khiến cô phải vội vàng… rời vị trí.

"Ban đầu mình tưởng đâu có ai đó làm rơi đồ ăn hay rác. Nhưng càng đứng lâu càng thấy mùi nồng và rất khó chịu, kiểu hăng hăng, hơi giống mùi lên men. Cuối cùng phải bỏ chạy thật," Huyền cười, nhớ lại.

Sau đó, nhờ hỏi chuyện một người dân địa phương, cô mới biết "thủ phạm" chính là những quả ngân hạnh rụng dưới gốc cây. Vào mùa thu, cây ngân hạnh cái sẽ cho quả, khi chín và rơi xuống đất sẽ phát ra mùi khá nặng do phần thịt quả phân huỷ. Đây cũng là lý do nhiều người thường tránh đứng lâu dưới gốc cây ngân hạnh, dù phía trên là cả một "bầu trời lá vàng" đẹp mê mẩn.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Dù vậy, Huyền Lưu cũng thừa nhận trải nghiệm này không làm cô bớt yêu vẻ đẹp của loài cây đặc biệt này. "Chỉ cần né khu vực gốc cây một chút, ra xa vài mét là không còn ngửi thấy mùi nữa, mà cảnh vẫn đẹp y nguyên. Thế nên mọi người vẫn chụp ảnh rất đông."

Không chỉ nổi tiếng vì sắc lá vàng, cây ngân hạnh còn có giá trị ẩm thực. Phần hạt bên trong quả được dùng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, từ cháo, súp cho tới các món tráng miệng. Hạt ngân hạnh có vị bùi nhẹ, thường xuất hiện trong các bữa ăn mùa lạnh và được xem là thực phẩm bổ dưỡng nếu dùng đúng cách.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với Huyền Lưu, chuyến đi lần này mang lại một kỷ niệm "dở khóc dở cười", nhưng cũng là trải nghiệm rất thật về du lịch: không phải khoảnh khắc nào ngoài đời cũng giống hệt những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội.

"Cây thì vẫn đẹp, ảnh vẫn xinh, chỉ là đứng chụp phải chọn chỗ. Nhưng nhờ vậy mà mình nhớ mãi chuyến đi này," cô chia sẻ.

Và có lẽ, đó cũng là điều khiến những hành trình trở nên đáng nhớ hơn - không chỉ bởi cảnh đẹp, mà còn bởi những câu chuyện rất đời, rất thật phía sau mỗi lần "sống ảo".