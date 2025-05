'Sao đổi ngôi' trên thị trường gọi xe công nghệ

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe Việt Nam của Mordor Intelligence, thị phần quý I/2025 của thương hiệu dẫn đầu Xanh SM là 39,85%, trong khi con số tương ứng của Grab - cái tên đứng thứ hai - là 35,57%. Như vậy, khoảng cách giữa hai thương hiệu đã được nới rộng sau 3 tháng, kể từ mức tương ứng 37,41% và 36,62% của quý IV/2024.



Vị trí số 1 ngày càng vững chắc của thương hiệu Việt

Lùi lại trước đó một năm, vào quý IV/2023, thị phần của Xanh SM đạt 18,17% chỉ sau hơn 7 tháng chính thức hoạt động, vượt qua Be và Gojek để vươn lên thứ hai thị trường. Số 1 khi đó vẫn là Grab với thị phần áp đảo hơn 50%.

Tuy nhiên chỉ sau một năm, với tốc độ phát triển mạng lưới thần tốc cùng chiến lược hợp tác với gần 100 đối tác địa phương, Xanh SM đã có màn soán ngôi ngoạn mục vào quý IV/2024, vươn lên chiếm lĩnh vị trí số 1 về thị phần với khoảng cách sít sao gần 1% so với đối thủ. Khoảng cách đó đã được nới lên thành hơn 4% khi kết thúc quý I/2025.

Thị phần thị trường taxi và taxi công nghệ tại Việt Nam quý I/2025. Nguồn: Mordor Intelligence.

Với đặc thù của thị trường gọi xe và chiến lược phát triển của hai thương hiệu, nhiều chuyên gia cho rằng khoảng cách này sẽ còn tiếp tục được nới rộng hơn nữa trong thời gian tới, khi Xanh SM đã hoàn thành việc phủ sóng toàn quốc và ngày càng chiếm được niềm tin, cảm tình của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu của Mordor Intelligence cũng cho thấy, Xanh SM đang dẫn đầu ở cả ba chỉ số vận hành then chốt gồm: số chuyến mỗi ngày, mức độ sẵn sàng chi trả và mức độ hài lòng của khách hàng.

Sự xuất hiện, vượt lên và chiếm vị thế dẫn dắt của Xanh SM cũng chứng minh thị trường gọi xe Việt Nam đã bước qua giai đoạn cạnh tranh bằng cách "đốt tiền, chiếm chỗ" vốn dĩ đã kéo dài cả chục năm, để chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Khách hàng đã không còn quá đề cao tiêu chí rẻ, mà sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho dịch vụ xứng tầm để đổi lấy trải nghiệm hài lòng, thoải mái trên suốt chuyến đi.

Cạnh tranh bằng chất lượng, vượt ra ngoài biên giới

Sự thành công nhanh chóng của Xanh SM được nhìn nhận là kết quả xứng đáng của một chiến lược khôn ngoan khi khởi xướng và dẫn dắt một xu hướng tiêu dùng mới, phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Thay vì mở rộng bằng mọi giá, Xanh SM xây dựng hệ thống vận hành chắc chắn theo mô hình "kiềng ba chân": đội xe điện sở hữu riêng, nền tảng mở cho tài xế xe điện cá nhân (Xanh SM Platform), và hợp tác cùng các hãng taxi truyền thống chuyển đổi xanh (Xanh SM Partner).

XanhSM sẽ tham gia vào mảng giao đồ ăn, hứa hẹn mở rộng "đế chế" của mình tại thị trường Việt Nam.

Mô hình này giúp hãng vừa mở rộng nhanh, vừa kiểm soát được chất lượng dịch vụ - điều mà nhiều đối thủ gặp khó khi tăng trưởng quy mô. Từ trải nghiệm cá nhân của mình, PGS TS Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận một trong những lý do giúp Xanh SM đang mạnh mẽ đánh chiếm thị phần là cách họ ghi dấu trong tâm trí khách hàng bằng những chiếc xe sạch sẽ, chất lượng tốt, an toàn và thái độ chuẩn mực của đội ngũ tài xế. "Trong thời đại công nghệ và cạnh tranh khốc liệt hiện tại, mấu chốt hơn kém nhau là chất lượng dịch vụ. Riêng về khía cạnh này thì Xanh SM xứng đáng là ngôi sao trên thị trường", vị chuyên gia nói.

Thực tế, trước khi Xanh SM xuất hiện, thị trường gọi xe công nghệ đã dần bão hòa bởi chất lượng phương tiện và dịch vụ gần như không tăng, thậm chí là đi xuống. Theo PGS TS Đinh Trọng Thịnh, khách hàng Việt "khát" những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt và sự ra đời của Xanh SM đã chạm tới nhu cầu thiết thực ấy nên được ủng hộ mạnh mẽ. Chuyên gia kinh tế hàng đầu này nhận định, với công thức thành công vượt xa các đối thủ cùng những bước tiến mới đầy tiềm năng, Xanh SM đang cho thấy vị thế số 1 đích thực trên thị trường gọi xe.

Trái ngược với tốc độ tăng trưởng như vũ bão của Xanh SM là đà chững lại của Grab - nền tảng từng có thời gian thống trị thị trường trước đây. Theo báo cáo thường niên 2024 của Grab Holdings Ltd, doanh thu tại thị trường Việt Nam năm vừa rồi đạt 228 triệu USD, tăng gần 23% so với mức 185 triệu USD của năm 2023. Dù vẫn là tăng trưởng hai chữ số, nhưng nếu so với mức 70% của năm 2023 (từ 108 triệu USD lên 185 triệu USD), có thể thấy tốc độ tăng trưởng của Grab đang có dấu hiệu chậm lại rõ rệt.

Việt Nam cũng chỉ còn đóng góp khoảng 8,15% vào tổng doanh thu khu vực của Grab trong năm 2024, thấp hơn đáng kể so với các thị trường trọng điểm khác. Đáng chú ý, sự tăng trưởng doanh thu của Grab tại Việt Nam có sự đóng góp lớn của mảng giao đồ ăn - lĩnh vực hiện chỉ còn 2 đơn vị cạnh tranh chính là Grab và Shopee, sau sự rời đi của Gojek và Baemin. Tuy nhiên, với kế hoạch gia nhập của Xanh Ngon trong thời gian tới, "miếng bánh" này có lẽ cũng sẽ sớm được phân chia lại.

Theo chia sẻ mới đây của ông Alejandro Osorio, CEO Grab Việt Nam với báo chí, một trong những động lực tăng trưởng chính của Grab trong năm 2024 là ở các thị trường mở rộng, tức là các tỉnh thành mới mà trước đây Grab chưa xuất hiện, với mức tăng trưởng đạt 63% so với 2023. Tuy nhiên, con số ấn tượng này bỗng trở nên nhỏ bé khi đặt cạnh độ phủ như vũ bão tới tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc của Xanh SM chỉ sau hơn một năm, tương ứng là tốc độ tăng trưởng ước tính có thể lên tới cả nghìn phần trăm ở các thị trường mới.

Không chỉ dừng ở Việt Nam, Xanh SM còn đang mạnh mẽ vươn ra thế giới với thị trường thứ 4 chuẩn bị khai trương là Philippines, sau Việt Nam, Lào và Indonesia. Với sự hiện diện chính thức tại 4 quốc gia, Xanh SM sẽ trở thành nền tảng gọi xe có độ phủ lớn thứ 2 tại Đông Nam Á, trở thành đối trọng thực sự của Grab ở quy mô khu vực. Khi đó, thành công tại thị trường trong nước sẽ là nền tảng để Xanh SM tự tin trong một sân chơi lớn hơn và mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn gấp nhiều lần.