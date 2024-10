"Sao nữ quen cả Vbiz" gây sốt khi có mặt bên 63 Anh Trai ở 2 concert cùng 1 đêm!

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 luôn được biết tới với hình ảnh tràn đầy năng lượng, luôn có mặt ủng hộ và cổ vũ đồng nghiệp trong sự kiện đặc biệt Tại concert thứ 2 của Anh trai say hi, Hòa Minzy đóng vai trò là khách mời góp mặt trong ca khúc Kim phút kim giờ. Sau khi hoàn thành xong phần trình diễn, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả: "Thật sự thì đứng trên một sân khấu lớn như thế này trong một concert âm nhạc thì đây là một niềm ước mơ của em. Giống như cảm xúc mình được đứng thử trong cái ước mơ của mình. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc và đặc biệt là được hát bài hát cùng với những người anh em của mình, gia đình Hoa dâm bụt. Em cảm ơn chương trình Anh trai say hi rất là nhiều cũng như tất cả mọi người đã cho Hòa xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay". Hòa Minzy xuất hiện trên sân khấu concert thứ 2 của Anh trai say hi (Nguồn: Team News) Nữ ca sĩ sinh năm 1995 góp giọng trong ca khúc Kim phút kim giờ cùng với thành viên trong gia đình Hoa dâm bụt